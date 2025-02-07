Незрячий мужчина получил лицензию на огнестрельное оружие и назвал это абсурдом – фото

Незрячий мужчина ошеломлен тем, что получил лицензию на огнестрельное оружие.

Об этом он рассказал WISH-TV.

Житель американского штата Индиана Терри Сазерленд имеет проблемы со зрением и пользуется тростью, которая помогает ему жить настолько независимо, насколько это возможно.

Сазерленд использовал свою трость, когда зашел в здание местного городского совета, чтобы подать заявление на получение лицензии на огнестрельное оружие. Ему нужно было снять отпечатки пальцев, чтобы получить лицензию, и, как сообщается, он пообщался с несколькими сотрудниками, знавшими, что он незрячий.

Несмотря на его инвалидность, заявление Терри на получение лицензии было одобрено, что послужило для него шоком.

В интервью телеканалу 58-летний мужчина рассказал о своем опыте: "Все прошло очень гладко и нормально, и, казалось, никто ничего не думал об этом. Это было ошеломляюще. Это шокировало меня больше, чем я ожидал. Я думал, что в последнюю секунду кто-то скажет: "Подождите минутку".

Терри Сазерленд / Фото: ABC10

Сазерленд, потерявший зрение в подростковом возрасте, научился безопасно пользоваться оружием еще до того, как ослеп; но он выражает обеспокоенность по поводу того, как ему удалось получить разрешение даже теперь, когда он потерял зрение.

В связи с этим Терри призывает к тому, чтобы люди проходили тест на компетентность на стрельбище, прежде чем им разрешат носить оружие в общественных местах.

"Я думаю, что умение обращаться со смертоносным оружием – это тот минимум, который мы можем сделать", – сказал он.

Документ Терри / Фото: ABC10

Продолжая обсуждать этот вопрос с The Washington Post, Сазерленд назвал "абсурдной идею" иметь оружие для себя.

Он сказал: "Это просто абсурдная идея, с точки зрения здравого смысла, иметь оружие, которое я могу использовать для личной защиты, когда я с большей вероятностью застрелю кого-нибудь непричастного – застрелю невинного человека – чем своего собственного нападающего".

Напомним, мужчина проверил способность друга-хвастуна уклоняться от пуль. Их развлечение закончилось трагически.

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