Ни разу не коснулся руля: мужчина проехал более 150 км на велосипеде без рук (фото)

Индийский мужчина, увлекающийся велоспортом, осуществил свою детскую мечту – он попал в Книгу рекордов Гиннеса.

Вайбхав Раджамани установил рекорд за самое большое расстояние, которое проехал на велосипеде (без рук) – 151,33 км, говорится на официальном сайте.

Он проехал это расстояние в Порвориме, штат Гоа, Индия, в 7 часов 18 минут 13 секунд.

22-летний парень тренировался до этой попытки в течение пяти лет после того, как нашел эту рекордную категорию на сайте и решил попробовать. Он побил предыдущий рекорд в 130,29 км, установленный Робертом Джоном Мюрреем (Канада) раньше в том же году.

"Еще с детства я очень любил ездить на велосипеде, посещать разные места и знакомиться с новыми людьми, поэтому велосипед был тем, что позволяло мне делать эти вещи", — рассказал Вайбхав.

Вайбхав Раджамани / Фото: Guinness World Records

Он начал ездить на велосипеде без рук еще в детстве после того, как получил свой первый велосипед в возрасте пяти лет, и сказал, что это было для него "очень естественно". Оглядываясь на свою попытку, он прокомментировал: "Когда я начинал ставить рекорд, у меня в голове крутилось много мыслей: "Как я это сделаю?", "Как это случится?", "Смогу ли я это сделать?", "Побью ли я рекорд?". И дело в том, что было много людей, которые поддерживали меня на этом пути, много друзей и семьи, которые были вовлечены. Они появлялись во время моих тренировок, и я испытывал большое давление, чтобы не подвести их. Когда я начал ездить на велосипеде, все эти вещи происходили в моей голове, но после 10 км я попал в поток и перестал думать обо всем этом. Я составил плейлист перед заездом, и музыка играла на заднем фоне, чтобы я мог сосредоточиться на своем пути и слушать музыку. Так я побил рекорд".

Вайбхав Раджамани / Фото: Guinness World Records

Вайбхав начал испытывать трудности на отметке 140 км, когда его ноги начали дрожать и болеть. "Я просто должен был проталкиваться и не мог сдаться, потому что я уже приложил столько усилий и не мог позволить, чтобы усилия других людей тоже пошли впустую", — сказал он. "Я продолжал проталкиваться и немного увеличил скорость. Я держал руки на ногах, чтобы поддержать их и продолжать крутить".

Вайбхав Раджамани / Фото: Guinness World Records

Официально побив рекорд и завершив свою попытку, он почувствовал облегчение. Он объяснил: "Все люди, которые верили в меня и поддерживали меня на протяжении всего этого путешествия, я наконец-то смог показать им, что я сделал это, я наконец побил рекорд. Я был очень благодарен за то, что смог попытаться побить рекорд, и очень счастлив, что побил его".

Вайбхав Раджамани / Фото: Guinness World Records

Напомним, путешественник посетил каждую страну мира и попал в Книгу рекордов Гиннесса за самое большое количество авиалиний, на которых он летал.

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