«Ничья земля» с тысячами жителей: правда и мифы о территории, от которой отказались все государства

Колониальная аномалия: где остался единственный невостребованный участок суши на планете

Реклама

На карте мира почти не осталось никому не принадлежащих территорий. Даже крохотные атоллы в Тихом океане имеют своих хозяев. Но есть участок пустыни, официально не принадлежащий никому. Она называется Бир-Тавиль и расположена на границе между Египтом и Суданом.

Об этом пишет ТСН.ua.

Бир-Тавиль граничит на севере с Египтом, а на западе, юге и востоке — с Суданом. Обе страны отказываются от своих претензий на землю площадью более 2000 квадратных километров.

Реклама

Почему эта территория не интересует ни Египет, ни Судан.

Дело в том, что по соглашению далекого 1899 года граница между Египтом и Суданом лежит по 22-й параллели. Однако в 1902 году Британия ввела новую «административную границу», в результате чего Халаибский треугольник был передан под руководство Судана. Одновременно с этим Бир-Тавиль был передан под руководство Египта.

После обретения обоими государствами независимости Халаибский треугольник остался под контролем Судана, а Бир-Тавиль — под египетским руководством. 1 февраля 1958 г. Египет потребовал от Судана возвращения к границам 1899 г. и передачи Халаибского треугольника, вместо этого отказавшись от значительно меньшей территории — Бир-Тавиль. В 1995 Египет направил в регион войска и взял под свой треугольник.

Судан не согласился уступить треугольник и до сих пор признает границу 1902 года. Так возникла уникальная ситуация, когда обе страны не считают Бир-Тавиль своей территорией, посягая на большую территорию.

Изображение Young Pioneer Tours

Есть ли там население

Бир-Тавиль — это безводная пустыня, без дорог или инфраструктуры и, по официальным данным, постоянного населения. Хотя вопрос о населении дискуссионный.

Реклама

Бир-Тавиль: вид со спутника

Организация Young Pioneer Tours совершила две поездки на территорию в 2019 и 2024 годах и заявила о существовании постоянных поселений, связанных с нерегулируемыми горнодобывающими лагерями. Они также сообщили, что в этом районе действуют наемники и торговцы оружием, связанным с гражданской войной. Местное население негативно отреагировало на намерения журналистов снять их жизнь на камеру.

«Многие люди утверждают, что Бир-Тавиль безлюден, но, честно говоря, это совсем не так. Племя Абабда считает его своей родиной и яростно защищает ее. И они крайне неуклонно относятся к людям, претендующим на их землю. Люди, живущие здесь, в целом работают на золотых приисках этого района, которыми руководит племя Абабда, но большинство рабочих, похоже, происходят из региона Дарфур в Судане, откуда их доставляют автобусами на работу. А что касается населения Бир-Тавиля? Никто не может этого точно подтвердить, но, по крайней мере, из того, что мы видели, мы оцениваем, что оно составляет тысячи», — отмечает Young Pioneer Tours.

По информации организации, в этом районе точно есть россияне, которые больше обеспокоены добывающей промышленностью и вооружением племен, чем завоеванием.

Путешественники Young Pioneer Tours обнаружили в Бир-Тавили несколько небольших поселений, состоящих из золотых рудников, а также по крайней мере один большой «город» своего рода. Путешественники назвали его «городом Бир-Тавил». Кроме тысяч рабочих, здесь были магазины, уличная еда, рестораны и даже спутниковый телефон.

Реклама

«В Бир-Тавили также в определенной степени развито сельское хозяйство, о чем мы узнали, когда в нашу честь зарезали козу», — отмечают исследователи.

Young Pioneer Tours отмечает, что интернет может изображать Бир-Тавиль как невостребованное и действительно безлюдное. Но правда не только очень отличается, но и гораздо сложнее. Это не место, которое никто не хочет, а лишь одна из тех странных аномалий, созданных колониализмом.

Приманка для авантюристов

Парадоксальный статус Бир-Тавиля неоднократно привлекал мечтателей и авантюристов. Например, в 2014 году, когда американец Джереми Хитон поставил на песке самодельное знамя и объявил территорию «Королевством Северного Судана». Делал он это, по его словам, ради дочери, мечтавшей стать принцессой.

На этой территории провозгласил свое виртуальное государство российский бизнесмен Дмитрий Жихарев, назвав свое государство «Королевством Средиземья» и объявив себя королем. Конечно, ни одна страна или международная организация не признала эти претензии.

Реклама

«Хотя эта территория пока не находится под управлением ни Египта, ни Судана, и здесь есть элемент беззакония, факт заключается в том, что ни одна из стран не позволит возникнуть молодому государству. Также следует учитывать, что здесь не только уже живут люди, но и то, что все это дело возникло из-за спора между двумя крупными странами. Если им когда-нибудь удастся взять себя в руки и урегулировать ситуацию, то вне зависимости от того, какой арбитраж состоится, эта территория, вероятно, окажется в руках либо Египта, либо Судана, независимо от того, насколько изысканный вебсайт вы бы не создали для своей новой страны», — отмечают в организации Young Pioneer Tours.