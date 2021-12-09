Нидерланды выделят на приобретение картины Рембрандта €150 млн

Шедевр 1636 года на протяжении веков находился в собственности частных коллекционеров.

Правительство Нидерландов выделит 150 миллионов евро на приобретение культового автопортрета художника XVII века Рембрандта ван Рейна "Знаменосец".

Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что шедевр 1636 года на протяжении веков находился в собственности частных коллекционеров. Ожидается, что картина нидерландского художника "отправится в тур", прежде чем ее выставят в Государственном музее Амстердама.

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"Знаменосец" навсегда вернется домой после нескольких веков", — заявила министр культуры страны Ингрид ван Энгельсховен.

Кроме 150 миллионов евро от правительства, на приобретение картины также будет выделено 10 миллионов евро от фонда музеев и еще 15 миллионов евро от Ассоциации Рембрандта.

С 1844 года картина, на которой Рембрандт изображен в костюме знаменосцев Восьмидесятилетней войны за независимость Нидерландов, принадлежит французской династии Ротшильдов.

"Знаменосец" объявлен национальным достоянием Франции. Отмечается, что нидерландское правительство приняло решение о приобретении картины после того, как французские власти отказались от своего права на покупку и разрешили продажу на открытом рынке.

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