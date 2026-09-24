Никакого света в конце тоннеля: мужчина после 7 минут остановки сердца описал странные видения

Мужчина пережил 7 минут остановки сердца и не увидел ни одного света в конце тоннеля / © Фото из открытых источников

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Мужчина, назвавший себя астрономом, попал в больницу из-за одышки. Там медики обнаружили у него сильное легочное кровотечение. Он потерял столько крови, что сердцу фактически нечего было перекачивать по его организму, после чего оно остановилось на целых 7 минут.

Об этом пишет UNILAD.

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Врачи в течение семи минут пытались запустить сердце мужчины. Из-за нехватки кислорода мужчина также перенес инсульт. В конце концов, реанимация дала результат.

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Мужчина проснулся подключенным к аппарату искусственной вентиляции легких и в течение двух дней оставался частично в сознании. Когда он полностью очнулся, то спросил: «Что произошло?»

Что мужчина увидел во время остановки сердца

По словам мужчины, во время критического состояния вокруг была абсолютная тьма. Именно в ней стали одна за другой появляться три овальные фигуры. Первая напоминала вертикально подвешенный эллипс с толстыми краями.

Внутри и снаружи него человек увидел горы, ручьи, леса и облака. Поначалу эта картина показалась ему красивой. Однако постепенно цвета начали меняться, приобретая желтоватый оттенок, после чего изображение исчезло.

Затем появилась вторая фигура. Она напоминала кольцо из раскаленного железа, от которого постепенно откалывались куски. Мужчина утверждает, что вместе с этим образом чувствовал запах железа.

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Позже он рассказал об этом медсестре, предполагая, что мог как-то воспринимать запахи даже в бессознательном состоянии. Медсестра сказала ему, что кровь имеет характерный запах железа.

«Я теперь считаю, что именно тогда у меня была остановка сердца», — объяснил мужчина.

Третий эллипс появился тогда, когда вокруг стало светлее. Он был покрыт розовыми и голубыми облаками и напоминал рассвет или закат. Мужчина предположил, что этот образ мог возникнуть в момент, когда его сердце снова стало биться.

Почему он увидел именно эллипсы

Необычное объяснение своих видений мужчина нашел в том, о чем думал в течение нескольких недель до госпитализации. Он изучал работу астронома Иоганна Кеплера Astronomia Nova и пытался понять, как ученый установил, что орбиты планет имеют форму эллипса, а не круга. По словам мужчины, эта тема настолько долго оставалась в его мыслях, что могла повлиять на образы, возникшие во время критического состояния.

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«Это было в моих мыслях неделями, и когда у меня произошло кровотечение, мой умирающий мозг уцепился за эту форму», — рассказал он.

Первый и третий образы мужчина связывает с вещами, которые он ценил, в частности планетой, природой и небом. Желтый оттенок первого эллипса он связал с состоянием мозга, а второй образ — с запахом крови.

После возвращения в сознание все три фигуры оставались четко запечатленными в его памяти. Когда через несколько дней ему рассказали об остановке сердца и инсульте, он попытался связать пережитое с течением критического состояния.

Мужчина не увидел света в конце тоннеля

Опыт мужчины отличался от распространенных рассказов об околосмертных переживаниях. Он не видел туннеля, яркого света или умерших родственников, якобы встречающих человека после смерти.

Вот и все, что я видел. Никакого туннеля света или счастливых умерших родственников, которые меня встречали», — отметил мужчина.

По его словам, на протяжении всего переживания он оставался спокойным и чувствовал себя скорее сторонним наблюдателем. Страха, боли или дискомфорта он не ощущал. После семи минут остановки сердца мужчина заметил у себя некоторое ухудшение кратковременной памяти.

В то же время пережитое изменило его отношение к смерти. Он утверждает, что больше не боится самой смерти, хотя боится боли и страданий, которые могут ей предшествовать.

«Я узнал кое-что из всего этого. Но внутри все было спокойно. Никакой боли, дискомфорта или тревоги», — рассказал он.

История мужчины является его личным описанием пережитого во время критического состояния. Сами видения нельзя считать доказательством существования загробного мира: подобные переживания исследуют медики и нейроученые, а их возникновение может быть связано с работой мозга в условиях недостатка кислорода, памятью и информацией, которая была важной для человека до потери сознания.

Напомним, переживания людей, оказавшихся на грани жизни и смерти, давно вызывают споры среди ученых. Бывшая медсестра, пережившая клиническую смерть во время операции на сердце, объяснила, как это полностью изменило ее взгляд на жизнь после смерти.

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