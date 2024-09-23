Никакого транспорта: как мужчина за 25 лет перешел весь мир (фото)

Теперь он должен преодолеть последнюю проблему, прежде чем сможет объявить о завершении невероятного путешествия, которое началось в 1998 году.

Пройдя через весь мир в своей экспедиции "Голиаф" за последние 25 лет, Карл Бушби столкнулся с одним огромным препятствием перед тем, как вернуться домой, которая может подвергнуть сомнению всю его миссию.

Об этом пишет LADbible.

55-летний уроженец города Халл уже более двух десятилетий работает не покладая рук с тех пор, как в ноябре в 1998 году отправился в путешествие всей своей жизни.

Он идет "неутомимыми шагами" практически в каждом уголке мира, начав свою колоссальную экспедицию из Пунта-Аренас, Чили, с целью как можно быстрее вернуться в родной городок.

Сначала предполагалось, что его мамонтовый поход продлится 12 лет, но Карл столкнулся со многими проблемами на своем маршруте – в частности, был арестован в России за то, что не прибыл в надлежащий пункт въезда, столкнулся с визовыми проблемами, получил удары стихии и был вынужден преодолевать "разрывы" между странами.

Карл Бушби / Фото: Instagram/@bushby3000

Поскольку правила его экспедиции "Голиаф" требуют, чтобы он путешествовал только пешком, он столкнулся с трудом, чтобы добраться до некоторых мест. Первым пробелом был Дарьинский пролив между Колумбией и Панамой, второй – Берингов пролив между США и Россией, а третьим – тоннель под Ла-Маншем между Францией и Великобританией.

Первые две ему удалось обойти, но третью, последнюю переправу ему еще предстоит одолеть.

Карл Бушби / Фото: Instagram/@bushby3000

Карл не может пересесть на любой вид транспорта, так что ему придется приложить немало усилий, чтобы пересечь Ла-Манш, завершая последний этап своего путешествия в обе стороны.

Он мог бы уплыть, но учитывая истощение, низкую температуру и нестабильную погоду, с которой он непременно столкнется, это не самая лучшая идея.

Бывшему десантнику остается только один вариант – пройти тоннель под Ла-Маншем пешком, избегая поездов, курсирующих 24 часа в сутки 365 дней в году.

Карл Бушби / Фото: Instagram/@bushby3000

Существует способ сделать это, не бросаясь под встречные вагоны, но Карлу придется сказать "пожалуйста", моргая ресницами, если он хочет получить разрешение на этот путь.

По данным Getlink Group, между обычными железнодорожными участками имеется небольшой дополнительный тоннель, построенный для работников, занимающихся техническим обслуживанием, диаметром 4,8 м. Этот служебный тоннель "лежит между двумя железнодорожными тоннелями на расстоянии 15 метров от каждого из них", так что он будет в самой гуще, но не совсем в безопасности. Обычно им пользуются ремонтники и аварийно-спасательные бригады, но для британца он также может пригодиться, когда он выйдет на финишную прямую. Единственная проблема состоит в том, что ему нужно будет получить специальное разрешение и соответствующие полномочия от соответствующих чиновников, чтобы пользоваться тоннелем, поскольку люди не имеют права передвигаться по нему пешком. Однако Карл скрестил пальцы, что их удастся убедить после того, как он расскажет им о своей экспедиции "Голиаф".

Карл Бушби / Фото: Instagram/@bushby3000

Он сказал Armchair Adventure Festival: "Разве они скажут "нет" после десятилетий усилий и всего в 33 км от дома?".

Он, безусловно, может идти пешком, но неизвестно, сможет ли он также говорить и убедить начальство тоннеля под Ла-Маншем позволить ему завершить свою огромную прогулку именно таким образом.

Напомним, путешественник посетил каждую страну мира и попал в Книгу рекордов Гиннесса за самое большое количество авиалиний, на которых он летал.

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