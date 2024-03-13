Никогда не делайте этого на морском лайнере – советы сотрудницы круизной компании

Даже во время морского круиза нельзя забывать о личной гигиене и вежливости, чтобы не стать предметом насмешек.

Люси Саутертон, проработавшая девять лет на больших круизных лайнерах, рассказала об ошибках, которые делают некоторые пассажиры во время отдыха, и посоветовала, что нужно сделать, чтобы получить во время путешествия дополнительные бонусы и обслуживание по высшему классу.

Об этом пишет издание Daily Star.

Люси рассказала, что некоторые пассажиры, поднимаясь на борт корабля считают, что они находятся в помещении и позволяют себе ходить везде босиком.

"Члены экипажа обычно высмеивают пассажиров, которые считают приемлемым ходить по круизному лайнеру без обуви", — заявила она.

Люси много лет проработала на круизных судах и часто наблюдала, как люди умудряются ходить без обуви не только по палубе, но и в ресторан или театр. По ее мнению, надевать обувь нужно каждый раз, когда выходишь из своей каюты.

"Эта практика не только более гигиенична, но и означает, что работники не будут смеяться над вами из-за того, что вы грязнуля", – рассказала она.

Люси Саутертон также поделилась полезным советом для тех, кто отправляется в морской круиз.

"Самая большая ошибка, которую люди могут совершить в круизе, — это невежливость по отношению к членам экипажа. Вы не знаете, что вам понадобится и кто из членов экипажа сможет решить ваши проблемы", – рассказала она.

По словам Люси, за время ее работы было несколько случаев, когда пассажир был невероятно груб с членом экипажа, а потом был вынужден обратиться к нему за помощью.

"Поверьте, у вас будет намного больше шансов получить необходимую поддержку, бесплатные бонусы и повышение класса обслуживания, если вы будете поддерживать вежливые и дружеские отношения с персоналом", – подчеркнула Люси.