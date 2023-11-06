Никем не покоренная вершина: что являет собой священная гора Кайлас (фото)

Гора на несколько тысяч метров меньше Эвереста.

В гималайской горной системе есть вершина, никогда не покоренная людьми в истории.

Расположенная в Тибете гора Кайлас на несколько тысяч метров меньше Эвереста, но на нее еще никто не поднимался, пишет ladbible.com.

Все предыдущие восхождения провалились, а теперь доступ на вершину вообще закрыт. Гору также называют Цветком воды или Домом богов.

Есть две важные причины, почему это так. Во-первых, Кайлас расположен в довольно труднодоступной части света, и физическая задача добраться туда и подняться на нее кажется практически невозможной.

Крутые склоны, почти вертикальные поверхности и постоянный снежный покров практически исключают возможность схождения. Кроме того, сильный ветер и суровая погода только прибавляют еще один набор опасностей для потенциальных альпинистов.

Гора Кайлас / Фото: Getty Images

Несмотря на эти опасности, были попытки подняться на гору Кайлас, но группы отступали по первой причине, а также когда они узнали о второй причине, по которой никто никогда не был там.

Гора считается священным местом для четырех религий: буддизма, индуизма, джайнизма и бонна.

Хотя Кайлас является местом паломничества представителей этих религий, на самом деле восхождение на него запрещено, и потенциальные группы, надеющиеся достичь вершины, часто ищут другое место, когда узнают об этом.

Также считается, что Кайлас мистически связан с шестерками: высота горы – 6666 метров, от нее до Стоунхенджа и до Северного полюса тоже по 6666 метров. А до Южного полюса – 2*6666 метров.

Восхождение на гору – ошеломляющее достижение, но гора Кайлас – не та вершина, на которой можно доказать эту ценность.

Напомним, международная железнодорожная компания объявила об эпическом кругосветном путешествии на протяжении 80 дней. Подробности первого уникального маршрута и цены.

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