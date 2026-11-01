Никогда не покупайте это в супермаркете: какие популярные виды сыра вредят здоровью и портят блюда

Эти пять видов сыра не стоит покупать / © Фото из открытых источников

Реклама

Сыр является одним из основных продуктов в супермаркете. В частности, тертый пармезан для посыпания пасты или ломтики чеддера для бутербродов. Однако не все сыры одинаковы.

Об этом пишет Daily Mail.

Реклама

Покупка чрезмерно обработанного сыра может оказать существенное влияние на вкус и текстуру. Нет причин полностью исключать сыры из супермаркета, главное — знать, на что обращать внимание и избегать.

Реклама

Стивен Флеминг, торговец сыром из Лидса, рассказал: «Сыр не становится внезапно менее вкусным только потому, что он находится на полке супермаркета. Если супермаркет поддерживает хороших производителей и знакомит тысячи людей с лучшим сыром, я бы скорее аплодировал, чем критиковал».

Эти виды сыров из супермаркета, которые эти эксперты никогда бы не купили. Они рассказали, на что следует обратить внимание.

1. Предварительно тертый сыр

Покупка предварительно тертого сыра поможет сократить время приготовления на кухне. Но для сыровара Стивена Флеминга это сыр номер один, которого он избегает в супермаркете.

«Вы платите кому-то другому за то, чтобы он его натер. У него гораздо большая площадь открытой поверхности, поэтому он скорее теряет свежесть, а многие тертые сыры содержат картофельный крахмал или другой ингредиент, предотвращающий слеживание кусочков. Натрите его самостоятельно», - сказал он.

Реклама

Эти добавленные ингредиенты могут повлиять на то, как сыр плавится. Поэтому, чтобы быть в безопасности, лучше натереть его самостоятельно.

2. Индивидуально завернутые ломтики плавленого сыра

Наверное, не удивительно, что эксперт по сыру Луиза Аллен не будет покупать индивидуально завернутые ломтики сыра.

«Хотя они удобны для бургеров и сэндвичей, они часто очень отличаются от традиционного блока чеддера и могут не обладать глубиной вкуса и характера хорошего, выдержанного чеддера», — пояснила она.

3. Сыр с пониженным содержанием жира

По мнению продавца сыра мистера Флеминга, если он ест сыр, это должен быть настоящий сыр. Он рекомендует есть меньше «настоящего», а не переходить на версию с «сниженным содержанием жира».

Реклама

«Жир – важная часть текстуры и вкуса сыра. Я обычно считаю версии с пониженным содержанием жира гораздо менее сытными», - отметил он.

4. Очень мягкий чеддер

Не все любят крепкий или зловонный сыр. Но даже эксперт по специализированным сырам Аллен призывает людей исследовать более зрелые сорта сыра. Особенно если вы ищете отличный сэндвич или творожную доску с творогом.

«Сыр развивает значительную часть своего вкуса во время созревания, становясь глубже, ореховее и пикантнее, а некоторые традиционно изготовленные сорта развивают эти замечательные хрустящие кристаллы. Следует рассматривать хорошо зрелый чеддер», — подчеркнула она.

5. Дешевые коробки с выбором сыров

Владелец сырного и винного бизнеса Саммер сказала: «Я бы осторожно относилась к очень дешевым коробкам с выбором сыров, особенно стоящих менее 20 фунтов стерлингов».

По ее словам, когда вы получаете несколько разных сыров за столь низкую цену, стоит подумать, насколько много вы получаете с точки зрения качества. Они могут выглядеть выгодно, но часто вкус, зрелость и сложность просто отсутствуют.

На что следует обращать внимание

Ингредиенты

Аллен заметил: «Один из самых простых способов понять, что вы покупаете – это перевернуть упаковку. Многие традиционные сыры производятся с использованием только нескольких ингредиентов: молока, заквасок, сычужного фермента и соли».

Хотя более длинный список ингредиентов не обязательно означает, что ваш сыр «низкого качества», если покупка традиционного сыра является приоритетом, то более короткий и более простой список ингредиентов – это правильный выбор.

Текстура и аромат

Сыр дает много подсказок о его качестве еще до того, как вы его попробуете. Зрелый чеддер может иметь немного хрупкую текстуру и насыщенный, пикантный аромат, тогда как правильно спелый бри должен иметь мягкую кремовую серединку.

Секрет состоит в том, чтобы понять, что является нормальным для этого сорта. Если что-то имеет неожиданно неприятный запах, признаки порчи или неправильно сохранялись, не рискуйте.

Созревание и происхождение

Если вы останавливаетесь возле прилавка с сыром, спросите, откуда происходит сыр и как его изготовляют, поскольку это может многое рассказать вам о его вкусе.

Молоко, местная среда, техника сыроделия и процесс выдержки помогают придать сыру его индивидуальный характер. Британские сыровары производят исключительные сорта: от насыщенного традиционного фермерского чеддера до мягких сыров с рыхлой корочкой, которые могут конкурировать с некоторыми из самых известных французских сортов.

Вкус

«Моя главная рекомендация – быть любознательным. Читайте этикетку, задавайте вопросы и экспериментируйте с разными стилями».

Не бойтесь попросить своего продавца попробовать сыр, чтобы вы могли попробовать заранее.

Именуемый производитель

«Если на упаковке указано, кто действительно изготовил сыр, это хорошее начало», — сказал Флеминг.

Для него, глядя на то, где был произведен сыр, каким производителем, какой вид молока использовался, можно раскрыть гораздо больше, чем его маркетинговые прилагательные, обещающие «сливочный» или «винтажный» вкус.

Саммер добавила: «Ищите сыры из AOC, свидетельствующие о том, что они были произведены в определенном регионе в соответствии с установленными стандартами и традиционными методами».

Характер

Флеминг сказал: «Ремесленный сыр – это сельскохозяйственный продукт. Молоко меняется в зависимости от сезона, а сыры меняются по мере созревания. Одна из вещей, которые мне нравятся в настоящем сыре — это то, что его не создают так, чтобы он обладал абсолютно одинаковым вкусом 365 дней в году».

Напомним, эксперты назвали самый лучший вид сыра , который нужно потреблять людям после 60 лет. Потому что для людей, пересекших шестидесятилетний рубеж, диетологи и гастроэнтерологи рекомендуют обратить особое внимание на новый молочный продукт, способный стать замечательной и полезной альтернативой традиционному кисломолочному сыру. Речь идет о нежной итальянской рикоте.

Новости партнеров