Предчувствие подтолкнуло мужчину в последний момент приобрести билет на кассе в магазине / © Фото из открытых источников

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Житель города Грир в штате Южная Каролина Джеймс Хоук приехал в соседний штат Северная Каролина по делам, связанным со строительной работой. Мужчина не планировал участвовать в лотерее , но уже у кассы вдруг решил приобрести скретч-билет за 20 долларов. Его импульсивная покупка оказалась счастливой: американец выиграл 250 тысяч долларов – примерно 11,3 млн грн по курсу НБУ на 21 ноября.

Об этом сообщает UPI.

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Как случайная покупка принесла мужчине четверть миллиона долларов

Джеймс Хоук приобрел билет в магазине Circle K на шоссе Бойлстон в городке Миллс-Ривер. Это был скретч-билет Holiday Gold Surprise стоимостью 20 долларов.

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«Я даже не собирался покупать его, пока не подошел к кассе. Просто увидел один, который мне понравился, и испытал какое-то предчувствие», — рассказал победитель представителям лотереи.

После покупки билета американец вышел на парковку магазина и начал стирать защитный слой. Как отмечает North Carolina Education Lottery, сначала Хоук неправильно прочел сумму выигрыша.

«Сначала я подумал, что выиграл 250 долларов. А потом понял, сколько это на самом деле. Я никогда раньше не видел столько нулей», – признался мужчина.

Местный телеканал WSOC-TV также поведал эту историю. По его данным, Хоук обратился в штаб-квартиру лотереи 12 ноября, чтобы получить приз.

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Сколько денег победитель получит после уплаты налогов

Вместо заявленных 250 тысяч долларов человек фактически получил 180 031 доллар после обязательных федеральных налогов и налогов штата. По официальному курсу на 21 ноября это примерно 8,1 млн грн.

Несмотря на налоговые вычеты, выигрыш остается значительным. Хоук сообщил, что собирается инвестировать полученные деньги, но не уточнил, во что.

Скретч-игра Holiday Gold Surprise появилась в продаже в ноябре. Она предполагала три главных приза по 250 тысяч долларов, и Хоук стал первым победителем такого приза. Два других на момент сообщения лотереи еще не были получены.

По информации официальной страницы игры, шансы выиграть главный приз составили примерно один до 575220.

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Как лотерейные выигрыши меняют жизнь победителей

Большие деньги не всегда заставляют победителей оставлять работу или кардинально менять привычный образ жизни. К примеру, жительница американского города Портсмут выиграла 2 миллиона долларов во время обеденного перерыва, но не стала праздновать, а спокойно вернулась на работу , скрывая новость от коллег. Она выбрала единовременную выплату и получила 952 тысячи долларов до вычета налогов.

Другой путь выбрала британка Фрэнсис Коннолли, которая вместе с мужем в 2019 году выиграла 115 миллионов фунтов стерлингов в EuroMillions. Супруги основали благотворительный фонд, а впоследствии отдали половину выигранного состояния в помощь другим . Женщина объясняла, что для нее важнее поддержать нуждающихся в помощи, чем накапливать деньги.

Впрочем, даже выигрыш миллионов не всегда означает, что человек получит эти деньги. Американец Кларенс Джексон в свое время угадал все шесть номеров и должен был выиграть 5,8 миллиона долларов, но потерял право на приз , потому что обратился за выплатой с опозданием на три дня после окончания срока действия билета. Мужчина годами судился с лотерейной компанией, однако суды отказали ему в выплате.

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