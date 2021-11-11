"Никогда не видели ничего подобного": в Сети опубликовали фото странного желтого сияния над городом в Британии

Однако странному сиянию быстро нашли "земное" объяснение.

Жуткое желтоватое сияние на этой неделе осветило часть города Ковентри, Британия. Жители были растеряны и озадачены невиданным ранее явлением. Некоторые выдвигали теорию о внеземной природе свечения, но все оказалось гораздо проще.

Об этом пишет местное издание Coventry Telegraph.

Жители британского города заметили удивительное сияние в понедельник вечером. Казалось, оно выходило из одной точки и неподвижно висело над городом.

Озадаченные увиденным горожане уже начали задумываться о внеземной природе свечения и уже ожидали встретить НЛО.

Местный житель Мартин Гарри рассказывает, что заметил призрачные огни во время прогулки.

"Я заметил это, когда выгуливал собаку в парке. Мне показалось это немного странным. Я люблю астрономию, поэтому мне это стало интересно и я сделал фото", — рассказывает мужчина.

Мартин Гарри также добавил, что никогда раньше он не видел ничего подобного. "У меня были неоднозначное мнения: это было у стадиона, но на фонари было вроде бы не похоже", — рассказывает очевидец.

Adele Walsh

Тогда мужчина предположил, что это может быть звездным сиянием, которое ему еще не приходилось видеть. Однако все оказалось гораздо проще.

Адель Уолш, которая тогда была в торговом парке вблизи местного стадиона, заметила источник таинственного свечения.

"Мне сначала стало жутко, но на улице была морось, поэтому воздух был довольно туманным, это делало сияние еще ярче", — рассказывает женщина.

Также читайте Будет охотиться на астероиды и выяснять происхождение Солнечной системы: как Lucy отправляли в далекий космос

Оказалось, что загадочное свечение на самом деле было работой не инопланетян, а фонарей на местном стадионе.

"Искусственный солнечный свет" на арене используют, чтобы восстанавливать поле после того, как на нем проходят матчи. Его включают ночью, чтобы трава могла расти быстрее.

Поэтому визит инопланетян в Ковентри маловероятен.

Напомним, к Земле мчится гигантский астероид. По данным NASA, он длиной около 330 метров, а это больше, чем высота Эйфелевой башни в Париже. Предполагается, что астероид приблизится к нашей планете в начале декабря.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку