Никогда не встречались в реальной жизни: пара во время карантина вышла поженилась в Zoom

Никогда не встречались в реальной жизни: пара во время карантина вышла поженилась в Zoom

Девушка говорит, что когда ослабят карантин, пара встретится и отпразднует вместе.

26-летняя гражданка Великобритании Айзе и 24-летний гражданин США Даррин никогда не виделись в реальной жизни, однако поженились в Zoom.

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Об этом пишет thesun.co.uk

Пара познакомилась в Facebook во время локдауна в 2020 году. Они долгое время общались через видеосвязь и влюбились. Айзе рассказывает, что они засыпали вместе, общаясь онлайн. У нее есть игрушка, которая похожа на мужчину, чтобы они могли быть вместе.

thesun.co.uk

Они стали парой в ноябре прошлого года, а в мае Даррин предложил девушке провести "особый вечер свиданий", во время которого он сделал предложение.

"Когда он ответил на звонок, он выглядел таким нервным, что было на него непохоже, но вскоре я поняла, почему, когда он встал на одно колено и попросил меня выйти за него замуж", — говорит Айзе.

Перед тем, как сделать предложение девушке, мужчина попросил разрешения у ее отца.

Из-за карантинных ограничений пара вышла замуж в Zoom. У них была законная церемония, проведённая в штате Юта.

Девушка добавляет, что когда ослабят карантин, пара встретится и отпразднует вместе.

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