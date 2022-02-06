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"Никогда такого не видели": девочку спасли от "зоопарка" вшей, которые завелись в волосах

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"Никогда такого не видели": девочку спасли от "зоопарка" вшей, которые завелись в волосах

pixabay.com

В Сети опубликовали шокирующее видео.

В США девочку спасли от большого количества вшей, которые завелись в ее волосах. Специалисты опубликовали видео и подчеркнули, что раньше они такого еще не видели.

Об этом пишет nypost.com.

Команда специалистов в Сети опубликовала видео, где они спасают от паразитов девочку. Из ее волос буквально вычесывают тысячи вшей.

Специалисты подчеркнули, что раньше они столько вшей еще не видели. Во время одного расчесывания экспертам удалось вытащить сотни паразитов.

В Сети тоже поражены количеством вшей на голове. Пользователи соцсетей отмечают, что это буквально "зоопарк со вшей"

@theliceangels DONT LOOK YOU MIGHT GET SICK! Worst LICE CASE EVER! #foryoupage #liceremoval #foryou #FYP #theliceangels #Lice #fypppppppp #Piojos ♬ original sound — The Lice Angels

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