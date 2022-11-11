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"Николаевская область полностью освобождена от оккупантов": какие фейки распространяет российская пропаганда

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
798
Время на прочтение
1 мин
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"Николаевская область полностью освобождена от оккупантов": какие фейки распространяет российская пропаганда

Фото: Служба безопасности Украины

Центр противодействия дезинформации сообщает, что враг продолжает распространять манипуляции и фейки.

Об этом пишут на странице ЦПИ в социальной сети.

В частности, речь идет о:

  • Манипуляции

В посольстве РФ в Норвегии заявили: «Организаторы поставок вооружения Киеву не могут не осознавать угрозы попадания… оружия в руки ультраправых национал-радикалов и террористов не только в Украине, но и за ее пределами. Это не «фейки» и не «роспропаганда»… прецеденты попадания поставленного ВСУ вооружения на «черный рынок» подтверждены Европолом».

  • Фейке

В Сети распространяются сообщения о том, что «Николаевская область полностью освобождена от оккупантов», однако эта информация пока не соответствует действительности, о чем заявил глава Николаевской ОВ Виталий Ким : «Николаевщина уволена почти полностью».

  • Манипуляции

В сети опубликовано обращение, которым предлагается канонизировать херсонского коллаборанта К. Стремоусова. Обоснованием просьбы является то, что К. Сремоусов «был одним из тех, кто защищал от нацизма… показывал значимость русского народа и «превосходство» Российской Федерации».

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Дата публикации
Просмотры
798
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