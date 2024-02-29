"Никому не говорите": в замке нашли бутылку с посланием 1966 года от "Джеймса Бонда" — фото

Также там были страницы газеты.

Проект реставрации замка на острове Джерси привел к неожиданному открытию внутри камина – послание в бутылке, датированное 1966 годом.

В сообщении в социальной сети Jersey Heritage говорится, что рабочие, выполнявшие реставрационные работы на первом этаже офицерских кают в замке Элизабет, разблокировали камин и обнаружили в бутылке спрятанное послание.

В записке, датированной 26 февраля 1966 года, говорится: "Агент 007 Джеймс Бонд. 26 февраля 1966 года. P.S. Секретный агент. Никому не говорите".

Записка в бутылке / Фото: instagram.com/jerseyheritage

На обороте банкноты написано: "EA Blampied", что, возможно, является отсылкой к художнику из Джерси Эдмунду Блампие, умершему в августе в 1966 году.

Заметка была написана почти ровно через два месяца после выхода "Шаровой молнии", фильма о Джеймсе Бонде с Шоном Коннери в главной роли.

В бутылке также находились страницы с 15 по 18 еженедельной газеты Reveille от 23 февраля 1966 года.

"Нам нужна ваша помощь, чтобы пролить свет на загадочную записку", – написали в своем сообщении представители Jersey Heritage. Они попросили всех, кто имеет информацию о послании в бутылке, связаться с ними.

Напомним, в древнем кладе обнаружили изделия из металла, которого не существует на Земле. Исследователи предположили, что стальные артефакты были сделаны из метеоритного материала.

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