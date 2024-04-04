"Никто нас не пасет": на итальянском острове ищут "приемные семьи" для диких коз

Власти острова Аликуди предлагают "усыновлять" коз, которых в шесть раз больше, чем людей.

На маленьком итальянском острове Аликуди неконтролируемо размножаются дикие козы. В настоящее время их количество в шесть раз превысило численность местных жителей. Поэтому власти острова нашли неожиданное решение и предлагают всем желающим "усыновлять" рогатых животных.

Об этом пишет The Guardian.

Аликуди входит в состав Липарских островов. Это крошечный вулканический остров, площадь которого составляет всего 5,2 км. По данным переписи 2021 года, на острове проживает всего 105 человек. При этом козьего "населения", по оценкам местных властей, насчитывается по меньшей мере шесть сотен.

Отмечается, что козы появились на острове около 20 лет назад. Их завезли с целью фермерского разведения, но бизнес-план провалился, поэтому рогатых животных бросили на произвол судьбы.

В теплом климате итальянского острова, где нет естественных врагов, козы словно очутились в заповеднике. Сначала они жили на скалах островах и даже стали достопримечательностью Аликуди.

Но отсутствие контроля над популяцией привело к тому, что их количество начало увеличиваться в геометрической прогрессии. Теперь животные регулярно спускаются в поселение и совершают набеги на дома и зеленые насаждения людей.

"Мы не хотим даже рассматривать вариант истребления животных, поэтому предлагаем раздавать их местным. Заявку на козу может подать кто угодно – человек необязательно должен быть фермером. Ограничений по количеству нет", – сообщил мэр острова Риккардо Гулло.

Он добавил, что "усыновить" любое количество коз можно до 10 апреля.

"Мы уже получили несколько телефонных звонков, в частности от фермера с острова Вулкано, который хотел бы взять нескольких коз. Среди прочего, он производит сыр рикотта, который очень ценится", — рассказал мэр.

Напомним, в центре Киева можно увидеть "боевых" коз. Животные не боятся тревоги и скачут по российским танкам.

Читайте ведущие новости дня: