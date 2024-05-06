Никто не может жить в особняке стоимостью $2,4 миллиона: известна причина, почему он пустой 60 лет

Дом не раз выставлялся на продажу, но каждый новый владелец не оставался там надолго.

Величественное имение в уютном пригороде Лос-Анджелеса за последние несколько десятилетий неоднократно выставлялось на продажу, и даже его покупатели не хотят жить в нем из-за его грязной истории.

Об этом пишет Daily Mail.

На первый взгляд, дом, расположенный по адресу Глендауэр Плейс, 2475, кажется не что иное, как очередное дорогое поместье в городке Лос-Фелиз на склоне холма. Он может похвастаться пятью спальнями и четырьмя гостиными, расположенными на площади более 1525 квадратных метров.

За последние несколько десятилетий имение неоднократно переходило с рук в руки. Каждый раз, когда новый покупатель выкупал его, он оставлял его пустым, прежде чем в конце концов решал продать снова.

Имение в пригороде Лос-Анджелеса / Фото: Realtor

Более шести десятилетий дом стоял пустым и начал разрушаться. Пожелтевшая деревянная лестница, которая видна сквозь стеклянное окно, является лишь свидетельством его упадка. Даже сегодня нынешний владелец не занимает помещение после неудачной попытки продать его в 2022 году.

Все потому, что в 1959-м здесь произошло ужасное убийство, когда муж забил свою жену до смерти молотком. Несмотря на то, что на фоне стремительного роста цен на жилье он кажется выгодной покупкой, его почти столетняя история отмечена кровью. Построенное в 1925 году, имение было расположено в глубине перспективного района, где жили состоятельные люди.

Имение в пригороде Лос-Анджелеса / Фото: Realtor

Его первыми владельцами были супруги Гарольд и Флоренс Шумахеры. Здание служило их семейным домом, пока супруги не умерли с разницей в несколько недель в 1928 году.

Два года спустя редактор журнала Велфорд Битон и его сын Дональд поселились в доме. Но вскоре Дональд подхватил инфекцию и скончался в возрасте 21 года. Велфорд покинул дом и в следующем году подал заявление о банкротстве.

Имение в пригороде Лос-Анджелеса / Фото: Realtor

История приобрела мрачный поворот в 1956 году, когда врач Гарольд Перельсон, его жена Лилиан и трое их детей, Джуди, Джоэл и Дебби, переехали в дом. Несмотря на экстравагантную покупку, медицинская практика Гарольда утопала в долгах. В письме к родственнику 18-летняя Джуди намекнула, что финансовые трудности семьи повлекли за собой проблемы между ее родителями. Эта напряженность достигла апогея утром 6 декабря в 1959 году, когда Гарольд ударил Лилиан молотком, пока она спала, убив ее. Затем он пошел в спальню Джуди и напал на нее. Крики Джуди разбудили ее младшую сестру Дебби, которая позже рассказала полиции, что отец уверял ее: "Возвращайся к кровати, крошка, это просто ночной кошмар". Следующим проснулся тринадцатилетний Джоэл. Воспользовавшись моментом, Джуди спряталась в соседском доме через дорогу.

Сосед, маршал Росс, обработал Джуди раны, а затем вызвал полицию и пошел в дом Перельсонов. Он нашел Дебби и Джоэла "ошеломленными", но невредимыми и призвал их присоединиться к сестре в его доме. Росс встретил Гарольда на втором этаже и сказал ему прилечь, прежде чем уйти в комнату Лилиан.

Имение в пригороде Лос-Анджелеса / Фото: Realtor

Когда прибыла полиция, Гарольд был мертв. Он проглотил 31 таблетку пентобарбитала и получил передозировку. Медицинские записи показывают, что отец троих детей только год назад провел неделю в психбольнице. Там ему давали средства, используемые для лечения шизофрении.

Тогдашние газетные вырезки утверждают, что врач убил свою жену и себя в "бешенстве" ночного кошмара и обвинил в убийстве свои проблемы с деньгами.

Лишь через год дом приобрели Эмили и Джулиан Энрикес, владевшие им в течение десятилетий. Джулиан умер в 1973 году, а Эмили – в 1994-м. Дом перешел к их сыну Руди. Однако, похоже, никто из членов семьи никогда не жил в этом помещении.

Имение стало объектом внимания СМИ в 2009 году, когда газета LA Times назвала его "Имением убийства Лос-Фелиз" – прозвище, которое используется и по сей день.

Имение в пригороде Лос-Анджелеса / Фото: Realtor

Следующими десятилетиями он стал популярным объектом съемок среди ютуберов и охотников за привидениями. Сотни людей незаконно проникли в дом, пока им владел Руди, а некоторые даже забрали сувениры: винтажные журналы, армейскую куртку и т.д.

Дом снова был выставлен на продажу и официально перешел в собственность в 2016 году, когда адвокат Лайза Блум и ее муж приобрели его за 2,3 миллиона долларов. Блум, наиболее известная тем, что представляла интересы опального киномагната Харви Вайнштейна, пообещала отреставрировать дом. Интерьер был "раздет догола", но супруги не смогли реализовать свои планы из-за проблем с получением разрешений.

Имение в пригороде Лос-Анджелеса / Фото: Realtor

В 2020 году имение продали девелоперу Эфи Злотницкому за $2,35. Злотницкий никогда не общался с прессой и, похоже, сам оставил дом пустым.

В последние годы интерес к дому возобновился, в частности, в 2022 году он появился в сериале Netflix "Покупая Беверли-Хиллз". В этом эпизоде листинговый агент Джон Грауман из The Agency и агент Брэндон Грейвс встретились с архитектором Ричардом Лэндри, чтобы обсудить свои планы по реконструкции дома.

"Придется приложить немало усилий, чтобы отмыть это пятно и превратить его в что-то новое", — сказал Грауман о "печально известном прошлом" дома. Он пообещал, что отреставрированное здание станет "одним из самых прекрасных домов не только в Лос-Фелизе, но и в восточной части Лос-Анджелеса".

Имение в пригороде Лос-Анджелеса / Фото: Realtor

Однако эти грандиозные обещания не оправдались – после того, как имение было выставлено на продажу за 5,5 миллионов долларов и не нашло покупателя, в ноябре того же года оно было снято с продаж.

Как ни странно, это не единственный "дом-убийца" в этом районе. 10 августа в 1969 году в имении неподалеку были убиты Лено и Розмари ЛаБианка. Супруги спали, когда члены семьи Мэнсона вошли в их дом и убили обоих. Записи о собственности показывают, что дом последний раз продавался в июле в 2021 году за 1 875 000 долларов.

Напомним, мужчина принес домой 5000-летнюю вазу, которая "убила" свиней и взбунтовала против него село. Люди требовали уничтожить вазу, прежде чем он передал реликвию музею.

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