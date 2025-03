Никто не заподозрил: невероятная история мужчины, прожившего 22 года как монахиня (фото)

Фрэнк Таварес родился мужчиной в Доминиканской Республике, но 22 года своей жизни прожил как сестра Маргарита в двух разных монастырях, выдавая себя за одну из монахинь, чтобы никто ничего не заподозрил.

Об этом пишет Oddity Central.

Необычная история "мужчины-монахини", как стали называть Фрэнка после его шокирующего разоблачения, началась, когда ему было всего четыре года. Он и его семья попали в серьезную автомобильную аварию, унесшую жизнь его родителей. Его бабушка и дедушка были слишком бедны и не имели достаточных средств, чтобы воспитывать ребенка, поэтому его отдали под опеку монахинь доминиканского монастыря.

Таварес рассказал, что в детстве его гениталии были настолько маленькими, что даже он сам не мог их найти и, вероятно, именно поэтому в монастыре его воспитывали как девочку. Он носил девичью одежду, перенял привычки монахинь и полностью приобщился к повседневной деятельности своего нового дома. Лишь в возрасте семи лет он осознал, что он мужчина, но продолжал жить как девочка, чтобы его не выгнали.

В семь лет Фрэнк прошел полное медицинское обследование, и врач подтвердил, что он мальчик и что ему не стоит беспокоиться, поскольку его гениталии догонят его возраст, когда он достигнет подросткового возраста. С годами он все больше осознавал свой настоящий пол, хотя и делал все возможное, чтобы скрыть его.

"Я никогда не купался и не раздевался перед ними", – вспоминал в одном из интервью сестра Маргарита. "Я ходил быстро погружаться, одевал трусики-боксеры, имитировал месячные и носил платья больших размеров".

Фрэнк Таварес / Фото: odditycentral.com

Именно в подростковом возрасте он начал испытывать тягу к некоторым другим начинающим монахиням в монастыре, и после того, как одна из них забеременела, у него не было другого выбора, кроме как перейти в другой монастырь, где он снова подвергся искушению. Именно здесь он встретил Сильвию, любовь своей жизни, с которой у него закрутился бурный роман. Она тоже забеременела и призвала его покинуть монастырь и создать семью, но бремя обмана в отношении монахинь, которые были добры к нему, было слишком тяжелым, поэтому он отказался.

В конце концов одна из преподавательниц монастыря нашла письмо от сестры Маргариты к Сильвии, в котором подтверждался его настоящий пол. В 1979 году, когда прикрытие Фрэнка было раскрыто, ему не оставалось ничего другого, как покинуть монастырь и начать жить как мужчина после 22 лет, когда он выдавал себя за монахиню. Выучившись в монастыре на швею, он быстро нашел работу портного, которым занимается и сегодня, в возрасте 73 лет.

Его история любви с Сильвией закончилась, когда она уехала в Соединенные Штаты после того, как он решил прекратить их отношения, чтобы сохранить здравый смысл. Он никогда не видел их ребенка, но до сих пор считает эту женщину любовью своей жизни.

Фрэнк Таварес / Фото: odditycentral.com

Невероятная история доминиканца, прожившего 22 года как монахиня, была показана на многих телевизионных шоу и стала темой по меньшей мере двух книг – The Undressed Nun и Crossroads in the Shadows.

