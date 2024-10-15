Никто не знает, что это: на берег выбросило загадочные "тестообразные" белые капли – фото

Ученые и местные выдвинули свои предположения о происхождении этих сгустков.

Загадочные белые сгустки уже более месяца выбрасываются на пляжи Ньюфаундленда, что послужило поводом к расследованию канадских властей.

Об этом пишет Daily Mail.

Хотя пляжники этого большого сухопутного массива привыкли замечать плавучий мусор из Атлантики, они вместе с канадскими правительственными учеными были озадачены внезапным появлением комочков белого материала, часто покрытых водорослями, песком и галькой.

По словам местного жителя Стена Тобина, сгустки, которые начали появляться по меньшей мере 7 сентября, пахнут растительным маслом и выглядят так, "будто кто-то пытался испечь хлеб и плохо это сделал". Другой ньюфаундлендец, Филипп Грейс, сказал, что они походили на тесто "тутон", имея в виду местную версию жареного печенья.

На берег выбросило загадочные сгустки / Фото: Philip Grace/Facebook

Газета Mail and Globe сообщала, что они "удивительно горючи, с испещренной скользкой поверхностью и твердой губчатой мякотью", добавляя, что они "варьировались в размерах от туни [двухдолларовая монета] до обеденных тарелок".

Бесчисленное количество детективов-любителей, ученых и просто неравнодушных граждан выдвигали собственные теории относительно происхождения этих сгустков.

Саманта Байярд, представитель Министерства охраны окружающей среды и изменения климата Канады, подняла вопрос о возможности криминальной основы этих пятен: "Если правоохранители найдут доказательства возможного нарушения федерального природоохранного законодательства, они будут принимать соответствующие меры согласно действующей политике по соблюдению и исполнению законов".

Одни говорили, что это грибок или плесень, другие считали, что они сделаны из пальмового масла, парафина или даже амбры – редкого и ценного вещества, производимого китами и используемого в парфюмерной промышленности.

Их догадки не уступали догадкам государственных ученых, которые ведут расследование с тех пор, как им впервые стало известно об этих находках 7 сентября.

Один из ученых Департамента рыболовства и океанов Канады рассказал: "Мы абсолютно уверены, что загадочное вещество, привлекшее внимание СМИ, не является морской губкой и не содержит ни одного биологического материала. Мы не считаем, что это губка, потому что люди поджигали ее, и она горела, и мы не думаем, что это губка. Мы считаем, что там должна быть какая-нибудь нефть".

Сейчас все, что ученые могут подтвердить – это то, что пятна не изготовлены ни из одной формы нефтяного углеводорода, нефтяной смазки, биотоплива или биодизеля. Но на очереди еще больше тестов, которые могут занять до месяца.

Надин Уэллс, руководитель группы морских экологических исследований в Центре рыболовства в Северо-Западной Атлантике в Сент-Джонсе, сказала: "Мы стараемся сделать все возможное, чтобы выполнить нашу работу и получить ответ. К этому моменту нам трудно точно сказать, что это такое. Это действительно таинственное – что-то, чего мы никогда раньше не видели, и мы не имеем ни малейшего представления, что это такое".

Напомним, мужчина, который "продал всю свою жизнь" и купил остров, назвал самую большую угрозу для жизни на нем. По его словам, жить в раю не всегда легко.

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