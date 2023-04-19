"НЛО" над Киевом: Сеть взорвалась мемами о зареве над украинской столицей

Шутники в соцсетях на всякий случай "сбивают" вражеский НЛО или отправляют его вслед за российским военным кораблем.

После того, как поздно вечером 19 апреля в небе над Киевом была замечена беззвучная вспышка, сопровождавшаяся ярким заревом, украинские пользователи в соцсетях опубликовали свои шуточные версии того, что могло произойти в небе над столицей Украины.

ТСН.ua собрал самые популярные шутки по этой теме.

Чаще всего в публикуемых украинцами мемах фигурирует инопланетный космический аппарат. Правда, не всегда авторы шуток уверены, что инопланетяне на стороне украинских вооруженных сил. На всякий случай враждебный НЛО "сбивают" или отправляют вслед за российским военным кораблем.

Кроме того, в соцсетях шутят о том, что украинские военные умудрились с помощью американской системы ПВО Patriot поразить вражеский спутник или случайно попасть в один из Starlink Илона Маска, который в последнее время делал неоднозначные заявления относительно Украины.

Еще одним "вариантом" событий шутники называют появление Терминатора в окрестностях Киева.

Фото: из соцсетей

Фото: из соцсетей

Фото: из соцсетей

Фото: из соцсетей

Фото: из соцсетей

Фото: из соцсетей

Фото: из соцсетей

Фото: из соцсетей

Фото: из соцсетей

Фото: из соцсетей

Фото: из соцсетей

Фото: из соцсетей

Фото: из соцсетей

Напомним, официально неизвестно, что произошло в небе над Киевом, однако сразу после этого в столице и Киевской области объявили воздушную тревогу.

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