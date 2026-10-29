«НЛО» в форме гигантской таблетки: над США зафиксировали странный объект

Пилоты зафиксировали странный объект / © Daily Mail

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Пролетавшие над Огайо в США пилоты связались с диспетчерской службой воздушного движения после того, как заметили странный объект вблизи своего самолета. Предполагали, что это НЛО. Однако им сказали, что на радаре ничего не регистрируется.

Об этом пишет Daily Mail.

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В отчете, опубликованном в Национальном центре отчетности об НЛО (NUFORC) 26 октября, описывается серебристое НЛО в форме таблетки, которое было почти неподвижным при приближении самолета.

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Один пилот сфотографировал объект, который он описал во время дальнейшего интервью со следователем NUFORC Беном Хансеном. Встреча прошла 16 августа.

«Поверхность была серебряной и сильно отражала свет как чистый полированный металл», – говорится в отчете следователя, в котором пилот был идентифицирован только как «Дж.».

«Дж. описал это как однородное, в форме таблетки. На поверхности не было никаких деформаций или складок, а также оно не было сужено снизу», – написал Хансен.

Экипаж не видел никаких других самолетов в своей системе предупреждения столкновения или приложения для отслеживания полетов. Согласно отчету, авиадиспетчеры Кливлендского центра также сообщили, что на радаре не отображаются никакие самолеты или не идентифицированные объекты.

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Дж. считал, что объект мог возникнуть из грозовых туч, между которыми пилоты пытались пролететь. Он подверг сомнению, мог ли бы воздушный шар выжить в таких условиях, сообщив, что их собственный самолет подвергся обледенению двигателя и умеренной турбулентности после входа в облака.

NUFORC подтвердила, что Федеральное управление гражданской авиации (FAA) не обнаружило объект на радаре и не нашло никаких совпадений в базе данных для запланированных запусков воздушных шаров.

«В сочетании с оценкой свидетеля, что объект имел высоту не менее 30 футов и равномерную форму без сужения сверху или снизу, это создает некоторые сомнения для теории воздушных шаров», – говорится в отчете Хансена.

Около 20:00 по восточному времени пилоты заявили, что достигли высоты 41 000 футов и приближаются к большой грозе, облака которой поднимались до 55 000 футов. Они решили, что пролет через промежуток между облаками – самый безопасный маршрут.

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В это время Дж. заметил странный объект впереди себя, чуть выше их самолета. Сначала он сообщил, что он находится примерно в пяти милях, но позже оценил расстояние ближе к двум-трем милям.

Пилоты оценили, что объект летел примерно на высоте 43 000 футов, двигаясь в противоположном направлении и проходя влево от них.

Сначала он задавал вопрос, метеозонд ли это. Однако его ровная форма, без сужения внизу, заставила его подвергнуть сомнению это объяснение.

Его поверхность выглядела как высокополированный металл. Дж. считал, что его яркость происходит от отражения солнечного света, а не от собственного излучения.

Столкновение длилось около двух минут. Информация о полете, которую он предоставил позже, показывала, что их самолет летел со скоростью примерно 380 миль/час.

Дж. сделал одну фотографию на свой iPhone после того, как объект прошел мимо них. К тому времени он оценил, что он находился примерно в семи милях позади самолета. Он подчеркнул, что его описание происходит от того, что он видел его гораздо ближе раньше во время столкновения.

Пилот сказал, что то, как они приближались и пролетали мимо объекта, напоминало ему встречи со встречными самолетами, что усиливало его впечатление, что он двигался, а не плыл на месте.

Приблизительно через минуту после того, как он впервые заметил его, он связался с авиадиспетчерами Кливленд-центра, чтобы спросить, есть ли поблизости какие-нибудь самолеты или метеозонды.

В системе предупреждения о столкновении самолета и в приложении пилота для отслеживания полета ничего не было видно. По словам Дж., диспетчеры также сообщили экипажу, что на радаре в районе, где они видели объект, ничего не видно. Пилоты продолжали наблюдать за ним, пока он не исчез вдали позади них.

NUFORC заявила, что эта встреча ставит более широкие вопросы относительно того, как власти реагируют на сообщения о неопознанных объектах вблизи гражданских самолетов.

Организация заявила, что нет никаких признаков того, что FAA передало это наблюдение другим агентствам для параллельного расследования, утверждая, что потенциальные авиационные опасности заслуживают более тщательного изучения.

Она также обратила внимание на обмен репликами в аудиозаписи, в которой авиадиспетчер пошутил о том, что пилоты представили отчет NUFORC, сказав: «Обязательно укажите, какого цвета был инопланетянин».

NUFORC утверждала, что такие реакции могут отразить желание пилотов сообщать о случаях. Даже если объект в конечном итоге окажется воздушным шаром, организация заявила, что его присутствие в контролируемом воздушном пространстве может вызвать беспокойство по безопасности.

Самолеты, двигающиеся со скоростью сотни миль в час, могут испытать серьезные повреждения в случае столкновения. В то же время, неидентифицированные воздушные шары наблюдения могут представлять угрозу национальной безопасности.

Напомним, что в рассекреченных файлах США нашли свидетельство об НЛО. В архив вошли жуткие свидетельства очевидцев, годами фиксировавших загадочные объекты вблизи калифорнийского острова Каталина.

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