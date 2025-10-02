Ночь за 1,75 фунта: блоггер раскрыл тайны самого дешевого жилья Airbnb

Флаг Таиланда / © Reuters

Испанский тревел -блогер Начо Барруэко забронировал квартиру в Бангкоке через Airbnb, соблазнившись ценой – всего 1,75 фунта стерлингов за ночь. Прибыв на место, он увидел хижину с шаткой лестницей и мусорными мешками у входа, что сначала вызывало сомнения. Однако, поднявшись в комнату, Начо был приятно удивлен.

Об этом рассказывает Daily Mail.

"Отдельная комната, москитная сетка, вентилятор, много благовоний", - поделился он в своем Instagram (@nachobarrueco_).

Комната оказалась скромной, но уютной, хотя предупредительные надписи предостерегали не наступать на определенные участки пола из-за риска обрушения. На территории также была внешняя кухня и импровизированный "спортзал" - стойка для приседаний и одна гантель.

Airbnb. / © Фото из социальных сетей

"Думаю, на сегодняшний день мы уже совершили довольно безумных поступков", - прокомментировал Начо в видео, которое собрало сотни комментариев в соцсетях.

В интервью изданию What's The Jam он уточнил, что за две ночи заплатил 3,50 фунта, то есть 1,75 фунта за ночь. "Меня поразила скромность района и условия проживания", - добавил блоггер.

Пользователи соцсетей активно обсуждали опыт Начо. Один из комментаторов отметил внимание хозяина: "Они напечатали твое имя и заламинировали его - это невероятно! Даже в лучших гостиницах так не делают!"

Жители Мадрида, откуда родом Начо, были поражены контрастом цен: в их городе ночь в отеле может стоить 170-200 фунтов.