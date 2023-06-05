Ночной клуб оскандалился непристойным предложением женщинам за бесплатные напитки: что они хотели

В Австралии местный ночной клуб Аделаиды попал в скандал.

Заведение предлагало бесплатные напитки женщинам в соответствии с их размером груди. Об этом пишет ladbible.com.

Женщины, носившие лифчик с чашкой A, имели право на один бесплатный напиток, тогда как чашка B означала, что они могли претендовать на два коктейля, и три были доступны тем, у кого были чашки C.

И чтобы доказать размер своих прелестей, им нужно было снять бюстгальтеры.

"Чем больше, тем лучше. Носить лифчик так неудобно, повесьте его и отпустите", — говорилось в уже удалённом сообщении на Facebook.

Это вызвало бурную реакцию в Сети

Этого не может быть

Мы только что отвергли женский пол на несколько десятилетий назад

Кто при здравом разуме в наши дни политкорректности даже задумается об этом?

После критики клуб был вынужден извиниться.

Представители заведения извинились за возмутительное предложение / Фото: Facebook

Они сказали, что в будущем это создаст более "инклюзивные" мероприятия и рекламные акции.

"Мы хотели бы ответить на опасения, высказанные из-за недавней публикации в социальных сетях, обнародованной нашим ночным клубом. Мы искренне извиняемся за тот факт, что публикация заставила некоторых наших посетителей чувствовать себя некомфортно и стесняться своего тела, поскольку это никогда не входило в наши намерения. Основываясь на отзывах нашего сообщества, мы отменили акцию и разрабатываем идеи для разных акций, способствующих созданию веселой, безопасной и инклюзивной среды для всех", — говорится в сообщении.

Напомним, мужчине из-за его имени запретили летать британскими авиалиниями EasyJet в течение десяти лет. Однажды полиция даже провела обыск в его доме по той же причине.

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