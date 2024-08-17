Ночью над Украиной пролетел загадочный космический объект: удивительное видео

В ночь на 17 августа над Украиной, кроме ракет и дронов, наблюдалось еще одно небесное явление – вероятно, метеор.

Видео с этим феноменом активно распространяется в соцсетях.

Яркий метеор был заметен над Киевом и в западных регионах Украины. На кадрах видно, как небесное тело движется с выразительным "хвостом". Жители Киева и Харькова стали свидетелями этого необычного явления.

Официальных подтверждений или комментариев по поводу природы объекта пока не поступало. В то же время в сети выдвигают предположение, что это мог быть метеор, хотя некоторые пользователи также предполагают, что возможно падение спутника. Видео с явлением появилось в нескольких телеграмм-каналах, подтверждая, что это явление было заметно в разных частях Украины.

Над Украиной зафиксировали пролет метеора

Напомним, в США очевидцев привлек громкий шум, сопровождавший появление метеора. Жители трех американских штатов стали свидетелями редкого явления – метеор входил в атмосферу Земли.

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