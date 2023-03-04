Номинант на премию Дарвина: россиянин полез на Эльбрус в кроссовках и без экипировки и замерз насмерть (видео)

Человек не дошел до вершины всего 600 метров: высота горы Эльбрус – 5 642 метра.

Россиянин из города Тула решил покорить самую высокую вершину Кавказа – Эльбрус. Однако совершить восхождение мужчина решил в кроссовках и без экипировки, поэтому замерз и умер.

Тело россиянина обнаружили на высоте около 5 000 метров. И это при том, что высота горы Эльбрус – 5642 метра, сообщает "24 Канал".

Номинант на премию Дарвина

37-летний Сергей Гавриков решил покорять самую высокую вершину Кавказа гору Эльбрус очень оригинальным способом – в кроссовках, с маленьким рюкзаком и без экипировки. Россиянин решил, что может одолеть холод на вершине.

Уже утром 2 марта поступила информация об исчезновении мужчины. 10 спасателей с двумя единицами техники отправились на поиски горе-туриста. В тот день из-за плохой погоды остановили поиски и возобновили 3 марта. После 5 часов поисковой операции нашли его тело – мужчина замерз буквально в 600 метрах от вершины горы.

Справка: Премия Дарвина – ежегодная антипремия, присуждаемая тем, кто самым бессмысленным образом погиб или потерял способность размножаться. По статистике, чаще всего присуждается посмертно.

Новости мира: во время подъема на Эльбрус погибли 5 российских альпинистов - 12 удалось спасти

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