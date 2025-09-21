Нострадамус: пророк, не угадавший ничего, или как человечество ищет смысл в бессмыслице

С 1999 до календаря майя: 7 главных провалов Нострадамуса / © pixabay.com

Мишель де Нострадам, более известный как Нострадамус — известный французский астролог, живший в 16 веке. Пророчества Мишеля Нострадамуса вызывают интерес даже спустя сотни лет после смерти пророка. 1 марта 1555 года, вышла книга «Пророчества Мишеля Нострадамуса», умышленно написанная запутанным шифром. Пророк никогда не указывал конкретные даты, поэтому его слова можно интерпретировать по-разному. В СМИ отметили, что каждый мировой кризис, войны или катаклизмы обязательно влекут за собой, что человечество вспоминает пророчества Нострадамуса.

Однако издание Sky HISTORY собрало целый ряд несостоявшихся утверждений астролога.

Год 1999 — ни одного «короля ужаса», астероида или Y2K

В одном из его стихов говорилось: «год девяносто девятый и седьмой месяц», за которым последовало падение с неба «великого короля ужаса». К концу 1990-х годов это явилось полноценной теорией конца света. Люди запасались аптечками для выживания, а некоторые даже были убеждены, что астероид положит конец цивилизации. Однако апокалипсис так и не наступил.

С приближением 2000 года теория аккуратно соединилась со страхами, что проблема Y2K приведет к крушению самолетов, выведению из строя электросети и поглощению банковских счетов. Проблема Y2K или проблема 2000 года — опасения неправильной работы программного обеспечения в связи с переходом с 1999 по 2000 год.

Третья мировая война в 2002 году

Нострадамус дал известное предсказание: «Марс и скипетр будут в сочетании, Катастрофическая война под руководством Рака. Вскоре после этого будет помазан новый король, который принесет мир на землю на очень долгое время».

Некоторые астрологи утверждали, что соединение Марса и скипетра касалось выравнивания между Юпитером и Марсом, которое состоялось 21 июня 2002 года. Конечно, ни одной «катастрофической войны» в тот день не разворачивалось.

Таинственный «третий антихрист»

Часто можно услышать, что Нострадамус предсказал трех антихристов: Наполеона, Гитлера и третьего, который еще предстоит. В течение десятилетий толкователи выдвигали кандидатов со всех континентов: Саддама Хусейна, Усаму бен Ладена, разных западных лидеров. Сам текст более расплывчат, чем предполагают теоретики, а самое известное имя, «Мабус», было переработано на многих фигурах, но так и не появилось четко.

Календарь майя, на который Нострадамус никогда не ссылался

Помните ажиотаж вокруг календаря майя в 2012 году, потенциально означавшего конец света? Нострадамуса тоже втянули в это, обычно из-за телевизионных спецвыпусков, которые смешивали его четверостишия с мезоамериканской астрономией. Он не упоминал 2012 год и никогда не упоминал календарь майя, но люди любят создавать ассоциации, которые не обязательно существуют. Как и в случае с 2000 годом, это все не имело никакого отношения с реальностью.

Гистер против Гитлера: урок географии

Одним из самых громких так называемых доказательств есть стихотворение о «Гистере», которое поклонники прорицателя представляют как то, что Нострадамус назвал Гитлера столетиями раньше. Только вот «Гистер» — это исторический термин для обозначения нижнего течения Дуная, а не ссылка на диктатора. Это аккуратная демонстрация того, как густой, архаичный французский язык Нострадамуса можно втиснуть в современное название, если не обращать внимания на словарь.

Большое землетрясение, которое раскололо Запад

Время от времени строки Нострадамуса предупреждают о землетрясении, которое может разорвать континент в очень определенный год. Так, прорицатель предупреждал о большой беде для западных земель, когда Меркурий в Стрельце, а Сатурн в «угасающем» положении. Этот день пришелся на 25 ноября 2015 года. В этот день любую часть земель Запада не постигла «большая беда».

Почему промахи продолжаются

Нострадамус писал так, будто стремился вызвать путаницу. Он перепутал имена, намекал на даты, добавлял классические ссылки и оставлял достаточно места для маневра, чтобы стихи оставались вечнозелеными. Именно в этой пластичности и состоит суть. Его четверостишия — это зеркала. В страшные времена мы видим то, что нам суждено видеть (представьте себе астероиды, грибовидные облака, диктаторов и стихийные бедствия), а затем благодарим, что эти пророчества не сбылись.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

