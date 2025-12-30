Новая традиция трезвости: что такое "сухой январь" и зачем он украинцам

«Сухой январь»: что произойдет с организмом, если не пить луну / © pixabay.com

С переходом на новый календарь, зимние праздники в украинцы теперь начинаются не с новогодней ночи, а с Рождества, 25 декабря и завершаются Крещением 6 января. На Западе же январь называют «сухим» месяцем. Там январь — популярный месяц воздержания от алкоголя и стал традицией для людей, которые надеются перезагрузиться с чистого листа в новом году.

Об этом пишет Popular Science.

Основанный благотворительной организацией, этот челлендж начался в 2013 году с 4000 зарегистрированных участников. К 2025 году это число возросло до 200 000. И это только официальные зарегистрированные. Многие люди во всем мире участвуют неофициально. За 13 лет «Сухой январь» стал узнаваемым символом избегания алкоголя в начале года. И хотя существует множество причин сделать перерыв в употреблении алкоголя, ни одна из них не кажется более неотложной, чем здоровье.

Недавняя статья обзора, опубликованная в журнале «Алкоголь и алкоголизм», описывает положительное влияние на здоровье участия в «Сухом январе» и преимущества кратковременных перерывов в употреблении алкоголя.

«Даже после месячного перерыва в употреблении алкоголя наблюдались заметные изменения в нескольких биомаркерах, связанных с употреблением алкоголя», — рассказывает журнал Popular Science Меган Строугер, научная сотрудница по науке и ведущий автор статьи.

Строугер и ее команда из Университета Брауна проанализировали 16 исследований, в которых приняло участие более 150 000 участников. Они обнаружили, что участники, не употреблявшие алкоголь в течение одного месяца, сообщали о лучшем сне, улучшенном настроении и потере веса. Положительные биологические изменения включали снижение АД, уменьшение жира в печени, лучший уровень глюкозы в крови, улучшение резистентности к инсулину и снижение концентрации факторов роста, связанных с раком.

«Алкоголь влияет на все аспекты организма», — говорит Строугер.

Мы все слышали о том, как алкоголь влияет на печень, но согласно газете, привычка употреблять алкоголь оставляет след почти на всем.

Строугер говорит, что данные поначалу ее удивили. «Я не думала, что в организме может так сильно измениться только за один месяц».

«Даже спустя шесть месяцев после испытания участники сообщали об устойчивом снижении общего потребления алкоголя. У них также был снижен риск развития проблем с употреблением алкоголя или алкогольной зависимости», — отмечает эксперт.

Массовое употребление алкоголя во времена «сухого января» — это небольшой толчок против повсеместного присутствия алкоголя в повседневной жизни. Алкоголь играет причинную роль в 200 известных заболеваниях и остается ведущей причиной болезней и смерти во всем мире.

Хотя для большинства это хорошая идея, есть еще проблемы с абстиненцией (ломкой). Любому, кто страдает истинным расстройством употребления алкоголя, следует проконсультироваться с врачом, прежде чем начинать что-то вроде «сухого января», поскольку абстинентный синдром представляет собой вполне реальную опасность.

Строугер говорит, что каждый, кто не имеет хронических заболеваний и подвергает сомнению свои отношения с алкоголем, должен чувствовать себя хорошо, попытавшись пройти этот челлендж.

