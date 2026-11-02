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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Курьезы
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"Новая Ванга" предсказала печальное будущее Трампа и его замену: кто это может быть

Британская экстрасенс Селина Авалон предсказала госпитализацию Трампа и намекнула, кто может стать его преемником.

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Фото автора: Дарья Любарская Дарья Любарская
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Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Экстрасенска, которую в медиа уже окрестили «новой Бабой Вангой», заявила, что до конца президентского срока Дональду Трампу якобы угрожают серьезные проблемы со здоровьем. По ее прогнозу, это может повлиять на распределение президентских обязанностей и усилить роль вице-президента Джей Ди Венса.

О своих предсказаниях Селина Авалон рассказала в интервью изданию UNILAD.

Что экстрасенс предсказала Трампу: проблемы с сердцем и возможная госпитализация

Селина предположила, что состояние здоровья Дональда Трампа может существенно ухудшиться и врачи впоследствии даже посоветуют ему отойти от выполнения президентских обязанностей по медицинским показаниям. По ее словам, это может произойти в ближайший год.

«Я просто не думаю, что с ним все будет хорошо. Я считаю, что его ждет много проблем со здоровьем. Я думаю, что у него могут быть проблемы с сердцем», — заявила экстрасенс.

Селина также высказала предположение, что общественности могут не сообщать всю информацию о состоянии здоровья американского президента:

«Я не думаю, что нам говорят правду о его здоровье. Считаю, что это скрывают», — заявила она.

Наиболее резким стало ее предсказание о госпитализации:

«Я действительно считаю, что будет серьезная угроза здоровью Дональда Трампа, очень серьезная. Я вижу его в больнице на определенном этапе», — подчеркнула Селина.

Конкретную дату возможной госпитализации она не назвала. По ее мнению, вице-президент Джей Ди Вэнс постепенно переберет на себя больше ответственности.

«Я думаю, что Вэнс в форме в конечном итоге станет президентом», — сказала экстрасенс.

Что известно об экстрасенсе Селине, сравниваемой с Вангой

Селина Авалон в интервью UNILAD утверждает, что происходит из семьи, в которой экстрасенсорные способности якобы передаются уже в четырех поколениях.

«Моя бабушка по материнской линии была практикующей экстрасенской в Греции», — рассказала она.

По словам Селины, впервые присутствие духа в семейном доме она ощутила еще в раннем детстве.

«Мне было около трех или четырех лет, когда я почувствовала присутствие мужчины в одной из комнат. Позже мама рассказала мне, что в комнате действительно умер мужчина», — вспомнила экстрасенс.

Селина Авалон / © Unilad

Селина Авалон / © Unilad

Четче видеть духов и испытывать предчувствие она, по ее словам, начала примерно в 13 лет. Интерес к политическим и военным прогнозам Авалон частично связывает с военным прошлым родственников по материнской линии.

В интервью она также высказалась о британской монархии, возможном развитии конфликта с участием Ирана и России, а также будущем искусственного интеллекта. По мнению Селины, ИИ может заменить часть рабочих мест, но одновременно создать новые возможности для людей.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, ранее американский таролог Тревор также высказывал громкие предположения о здоровье Дональда Трампа. Он утверждал, что президент США якобы перенес инсульты, может иметь деменцию, а его жизнь, по словам экстрасенса, может завершиться в отеле или курорте.

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