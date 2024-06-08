Новая звезда TikTok: в Амстердаме появился первый в мире кот-полицейский (видео)

Жители и гости Амстердама теперь могут спать спокойно, ведь их охраняет первый в мире кот-полицейский.

Об этом пишет BILD.

Коту Нимису 1,5 года. Черный красавец вырос на одной из жилых барж в каналах Амстердама. Для кошек это не очень безопасная среда, ведь плавать они не умеют, а риск упасть в воду во время прогулки и утонуть очень высок.

Поэтому на четвероногих, чьи дома расположены на воде, надевают специальные спасательные жилеты. Хозяйке Нимиса, Лидии Фабер, пришло в голову, что ее черный любимец в желтом жилете очень похож на полицейского в форме. Поэтому она нашила на кошачий жилет надпись Police.

Видеоролики с котом-полицейским очень быстро сделали из Нимиса звезду TikTok, а поздороваться с ним хотят все туристы и реальные полицейские.

"Теперь все думают, что он наш местный полицейский кот. Туристы спрашивают меня, правда ли это. Я отвечаю: да, конечно, Амстердам — первый город в мире, где есть собственный полицейский кот, который борется с наркотиками. Видите этот ошейник? Он постоянно контактирует с полицией и присылает им фотографии тех, у кого нашли наркотики. Иногда они даже не понимают, что я придумала эту историю", – рассказала Лидия Фабер журналистам.

Напомним, университет Вермонта предоставил коту-соне научную степень. Кот Макс Доу ходит в университет, как на работу, и уже четыре года является любимцем студентов и преподавателей.

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