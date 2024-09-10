Новенький Nissan с водителем сбросили с высоты 65 метров — видео

Профессиональный каскадер совершил прыжок с банджи-джампинга внутри автомобиля и побил мировой рекорд Гиннесса в Париже.

Nissan France организовала попытку установления мирового рекорда в деловом районе Парижа, расположенном в районе Пюто, и наняла Лорана Ласко, профессионального каскадера и гонщика, чтобы он очутился на месте водителя Qashqai e-Power.

Автомобиль, прикрепленный к восьми тросам, был сброшен с крана с высоты 65 метров, что точно соответствует цели, установленной Книгой рекордов Гиннесса для создания титула наивысшего прыжка с банджи-джампинга в автомобиле.

Директор по маркетингу Nisaan Жером Бигэ сказал, что трюк казался логичным следующим шагом после того, как в различных телевизионных рекламных роликах Qashqai e-Power был показан в экстремальных видах спорта, таких как скейтбординг и пейнтбол.

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