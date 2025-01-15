Новое дерзкое ограбление банка: грабители придумали потрясающе простой способ

В Канаде, в провинции Ньюфаундленд и Лабрадор, воры придумали дерзкий способ ограбления банков. На острове Авалон было ограблено одно из отделений Mount Pearl bank с помощью строительной техники, которая разбила строение до основания.

Об этом сообщает Vancouverok.

Утром, когда сотрудники отделения пришли на работу, они даже не поняли, что произошло.

Сначала все решили, что здание разрушилось от взрыва или землетрясения.

Однако произошло ограбление. Воры, решившие похитить банкомат с наличными, использовали для этого тяжелую строительную технику. Грабители похитили ее с соседней строительной площадки.

Ковшами тракторов они разбили одну из стен здания и выдернули банкомат. Затем перегрузили его в машину и помчались. По дороге автомобиль был также брошен – преступники сменили транспорт.

Ограбление произошло через неделю после того, как воры по той же схеме "вломились" в банк в Карбонире. Ковшом экскаватора они пробили стену и вытащили банкомат.

А в декабре другие грабители на экскаваторе ограбили другой банк в этой же провинции, просто снеся фасад здания. Правда, их почти сразу задержали. При этом во всех случаях, сообщает полиция, ущерб от разрушения здания оказался намного выше, чем потери наличных.

Напомним, ранее речь шла о случае в Замбии, в Африке. Там пьяный полицейский освободил из-под стражи 13 подозреваемых, чтобы они могли пойти праздновать Новый год.

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