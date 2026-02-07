Новое исследование ученых раскрыло неожиданные способности новорожденных

Младенец / © unsplash.com

Ученые выяснили, что даже совсем маленькие дети могут воспринимать ритмические закономерности в музыке, что свидетельствует о врожденной способности человека к прогнозированию музыкальных паттернов.

Об этом пишет The Guardian.

Итальянские учёные из Института технологий в Риме под руководством доктора Роберты Бьянко провели эксперимент с использованием электроэнцефалографии (EEG), чтобы зафиксировать активность мозга 49 новорождённых во время сна. Детям через наушники проигрывали музыкальные произведения Иоганна Себастьяна Баха в оригинальном виде и в версиях с изменёнными высотами нот и ритмическими интервалами.

По словам Бьянко, анализ сигналов мозга показал, что малыши реагировали на неожиданные изменения ритма в оригинальных композициях, но не на мелодичные вариации. Когда порядок нот и ритмов был случайно изменен, реакций на «сюрпризы» не наблюдалось.

«Эти данные свидетельствуют о том, что мозг человека с самого рождения настроен предвидеть ритмические закономерности в звуках. Это не просто ожидание регулярного интервала, а способность улавливать и прогнозировать развитие музыкальных структур во времени», — объясняет Бьянко.

Ученая добавляет, что такая способность имеет глубинные биологические корни. Еще до рождения плод находится в среде с регулярными ритмами: сердцебиение матери, движения во время ее ходьбы — все это формирует первоначальное ощущение времени и предсказуемости.

Исследователи сравнивают восприятие ритма у новорожденных со способностью некоторых приматов чувствовать ритмические структуры, тогда как мелодия, по их мнению, формируется после рождения и требует обучения. «Ритм — часть нашего биологического инструментария, а мелодия — навык, который мы развиваем с опытом», — подчеркивает Бьянко.

Отдельные ученые, в частности профессор Уша Госвами из Кембриджского университета, отмечают, что результаты исследования согласуются с предыдущими данными о развитии речи у детей, где восприятие ритма речи является более важным, чем высотная структура звуков.

Таким образом, исследование подтверждает: ритмическое ощущение является врожденной способностью человека, тогда как мелодическое восприятие формируется через обучение и взаимодействие с окружением.

Напомним, ранее мы писали о том, что дети с более высоким IQ в молодом возрасте чаще живут дольше и имеют большие шансы дожить до 70 лет.