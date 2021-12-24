Новогодний стол: как выбрать качественную красную икру и сколько она должна стоить на самом деле

Выбирая икру, обязательно смотрите ее на срок годности.
Бутерброды с красной икрой – традиционный деликатес на новогоднем столе. Важно, чтобы продукт был качественный. Одним из показателей, позволяющих установить, насколько качественная икра, является цена. Слишком дешевая стоимость должна насторожить покупателя, это может свидетельствовать о подделке.
Об этом рассказала председатель правления ассоциации "Потребительское доверие" Елена Куликова в комментарии OBOZREVATEL.
По ее данным, красную икру условно можно разделить на два класса – из рыбы, выращенной искусственным путем (форель), и из дикой рыбы (горбуша или нерка). Разница в цене между ними может достигать даже тысячи гривен.
"При покупке икры ориентируемся на цену, не гонимся за дешевизной. Очень дешевую не стоит покупать", — подчеркнула она.
Специалист уточнила, что килограмм качественной икры форели может стоить 1400 гривен (баночка 80 граммов – 112 гривен), а горбуши – 2000 и 160 гривен, соответственно.
Кроме того, важно обращать внимание и на срок годности икры с учетом периодов нереста лососевых рыб (с июля по сентябрь). По ее словам, если на баночке стоит дата производства в пределах этих дат, значит, икра свежая.
Также качественной может быть икра, изготовленная из замороженного сырья, но при покупке специалист советует избегать продукта с консервантом уротропин в его составе.
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