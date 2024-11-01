Новоиспеченная жена хочет аннулировать брак из-за поведения мужа во время свадьбы: что произошло

Она пришла к такому мнению через неделю после праздника.

Молодожены рассматривают возможность расторжения брака всего через неделю из-за обманчивого поведения мужчины во время свадьбы.

Об этом пишет People.

25-летняя женщина объяснила, что проблемы начались во время "репетиционного ужина" в заведении, принадлежащем ее родителям, которые, по ее словам, дали разрешение будущим свекрам на проведение предсвадебных торжеств.

Невеста утверждает, что из-за коммуникационного казуса родители жениха ошибочно полагали, что могут бесплатно пользоваться букетами цветов, составленными семейным флористом невесты. Когда кто-то сообщил им, что за это нужно заплатить 400 долларов, родственники подняли шум на репетиционном ужине, из-за чего невеста чувствовала себя "глубоко смущенной".

"Во время ужина его родители сделали нам с мужем громкие замечания о том, что мы не знали, что должны были заплатить за цветы, причем в пределах слышимости моих родителей", — вспомнила она. "Этот вопрос посреди ужина создал ненужное напряжение и заставило меня чувствовать себя неудобно, когда мы должны были наслаждаться вечером".

Ситуация еще больше усугубилась во время свадьбы, когда родственники женщины проигнорировали согласованный график фотографирования и потребовали дополнительных портретов за ее спиной, вклинясь в отведенное время для свадебной фотосессии.

Когда невеста обсудила эти проблемы со своим избранником, тот отмахнулся от них как от мелочи. Затем, за 15 минут до церемонии, невесте сообщили, что 15-летняя сестра жениха будет произносить речь, хотя речи должны были звучать на репетиции – еще одно навязывание, которое ее вторую половинку не слишком волновало.

Просьба сестры казалась особенно дерзкой, учитывая, что жених утверждал, что проинформировал свою сестру о политике относительно речей.

Лишь впоследствии она узнала, что "ее муж соврал о том, что сказал своей сестре произнести речь на репетиции вместо свадьбы".

Несмотря на это, невеста написала жениху SMS с просьбой не обсуждать этот вопрос с родителями, но он проигнорировал ее и все равно проинформировал их.

Это стало последней каплей, и невеста почувствовала, что ей нужно расторгнуть брак. Когда она обсудила эту идею с пользователями Сети, многие заявили, что она перегнула палку.

Аннулирование брака нужно, когда вы узнаете, что у него есть тайная семья в Англии, а не потому, что ваша свадьба пошла не так, как планировалось

Вы превращаете мелкие административные моменты свадьбы в порок характера. Вы можете отменить свою свадьбу и сказать, что ваш мужчина даже не заботится о вас, но это касается таких мелочей, как речи на свадьбе, фотографирование на свадьбе и цветы на свадьбе. А как насчет всей вашей совместной жизни?

Как мы пришли к тому, что принимаем важное жизненное решение на основе поведения родственников в день свадьбы, а не на основе полноценных отношений, которые у нас были далеко за пределами одного свадебного дня?

Это все обычный свадебный стресс – ничего необычного в этом нет. Мне кажется, что если вы уже готовы разорвать отношения, то, вероятно, вы не слишком в них вкладывались

Напомним, жена развелась с мужем через четыре дня после свадьбы. Новоиспеченный холостяк поделился своей душевной болью.

Читайте также: