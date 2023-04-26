Новоиспеченной маме поставили страшный диагноз за месяц до свадьбы: симптомы были много лет

Новоиспеченной маме из Барнсли, Великобритания, поставили страшный диагноз всего за несколько недель до того, как она должна была выйти замуж, несмотря на то, что она страдала симптомами на протяжении многих лет.

Об этом пишет mirror.co.uk.

32-летняя Фэй Уолш, имеющая годовалого сына от ее партнера Криса, была шокирована, когда ей сказали, что у нее четвертая стадия рака кишечника.

Новость женщина узнала в декабре. Пара должна была жениться всего через месяц, но вынуждена была отложить свой праздник.

Новоиспеченной маме диагностировали рак 4 стадии / Фото: mirror.co.uk

В годы, предшествовавшие установлению диагноза, Фэй долгое время страдала от усталости и головокружения, но потребовалось много времени, чтобы понять почему.

Затем, в 2021 году, после рождения сына Арли, она становилась все истощенней. Женщина расплакалась, говоря Крису, что что-то не так.

После нескольких визитов в больницу и лечения ей предложили колоноскопию, где она узнала о своем раке.

"Я могла видеть на экране и они ничего не говорили. Он замолчал. Я сразу поняла, хотя они сказали мне не беспокоиться и что это не будет рак", — сообщила она в Yorkshire Live.

Компьютерная томография показала, что рак распространился на ее печень, и она обнаружила, что у нее еще есть синдром Линча, генетическое заболевание, которое может привести к раку.

Это означает, что теперь вероятность того, что ее сын может иметь такое же заболевание, составляет 50/50.

Вероятность того, что ее сын может иметь такое же заболевание, составляет 50/50. / Фото: mirror.co.uk

Фэй сказала, что не пытается ни на кого указывать пальцем, но думает, что медики считали, что у нее не было бы рака кишечника из-за ее юного возраста.

Несмотря на все, пара все же планирует пожениться. Фэй и Крис перенесли свою свадьбу на май.

Напомним, разъяренные мама и ее бойфренд уморили голодом и избили 10-летнего мальчика до смерти за то, что он совершил каминг-аут. Энтони Авалос рассказал родным, что он – гомосексуал.

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