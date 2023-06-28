Новорожденная в два дня стала богачкой с роскошным домом и 6 млн долларов на счету – фото

Она уже обеспечена на всю жизнь.

Ребенок, которому всего два дня от рождения, уже имеет дом стоимостью 1,2 млн долларов и еще 6 миллионов долларов на счету.

Об этом пишет ladbible.com.

Это все благодаря британскому дедушке-мультимиллионеру Барри Дрюитт-Барлоу, состояние которого составляет ошеломляющие более 240 миллионов долларов.

К слову, Барри обычно выбрасывает 4 млн каждый год только на Рождество.

Гордый дедушка сказал: "Наша первая внучка и новая принцесса, которую нужно избаловать. Я только что купил ей новый дом и поручил команде дизайнеров интерьера полностью отремонтировать его для нее".

Дочь и новорожденная внучка Барри Дрюитт-Барлоу / Фото: instagram.com/donbarrie1

Барри и его бывший муж Тони заработали миллионы на разных предприятиях, в том числе на трансатлантическом агентстве суррогатного материнства. Агентство помогает людям, желающим нанять суррогатную мать, женщину, которая будет вынашивать ребенка от их имени и поддерживает их в этом процессе.

Суррогатное материнство законно в Великобритании, хотя платить за него нельзя. Однако в США можно платить за суррогатное материнство, хотя законы отличаются в зависимости от штата.

Барри и Тони также вошли в историю, став первой парой в Великобритании, родившей ребенка в результате суррогатного материнства. Семья владеет недвижимостью во всем мире.

Барри Дрюитт-Барлоу / Фото: instagram.com/donbarrie1

Барри ясно дал понять своей семье о своих привычках тратить деньги: "Я родился у очень бедных родителей в муниципальном доме Лонгсайте. Мне никто ничего не передал. Это мои деньги — иногда я работаю до 20 часов в день, а теперь я хочу покупать вещи для своих детей.

Напомним, мужчину затравили за "отвратительное" предложение любимой в самолете, вышедшей из туалета. Пользователи считают такое предложение гадким.

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