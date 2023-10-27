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Новую машину блогерши разбили всего через несколько часов после покупки (фото, видео)

Новую машину блогерши разбили всего через несколько часов после покупки (фото, видео)

Автор
Юлия КаспароваЮлия Каспарова
Дата публикации
Просмотры
5663
Время на прочтение
2 мин
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Новую машину блогерши разбили всего через несколько часов после покупки (фото, видео)

Джулиет Гусман / Фото: из соцсетей

Она радовалась покупке недолго.

Колумбийская блогерша пожаловалась, что ее новенькую машину разбили всего через несколько часов после того, как она покинула автосалон.

Об этом пишет NTK.

Джулиет Гусман недавно загрузила на Facebook видеоролик, в котором показано, как покупает свой роскошный автомобиль.

На видео видно, как мужчина сопровождает автора контента к автосалону, прежде чем они подпишут документы и представят блестящий Volkswagen Jetta.

"Моя первая мечта осуществилась. Я хотела бы сначала поблагодарить Бога, а потом всех вас за поддержку, которую вы мне оказали. Я обещаю продолжать с той же скромностью, которой я известна, я не подведу вас", — прокомментировала она.

Джулиет Гусман / © из соцсетей
Джулиет Гусман / Фото: из соцсетей

Однако спустя всего несколько часов машина попала в аварию с мотоциклистом.

Инцидент произошел в Рионегро около 21:30.

Гусман поделилась фотографиями своего поврежденного автомобиля в социальных сетях.

Машина Джулиет Гусман / © из соцсетей
Машина Джулиет Гусман / Фото: из соцсетей

На фото видны значительные повреждения переднего бампера и крыла автомобиля.

Машина Джулиет Гусман / © из соцсетей
Машина Джулиет Гусман / Фото: из соцсетей

По данным местных СМИ, на момент аварии влиятельного лица не было в машине. Женщина дала прокатиться кому-то другому.

В результате аварии мотоциклист получил травмы, его госпитализировали, но состояние мужчины стабильное. Расследование ДТП продолжается.

Напомним, студент-пилот вывел из строя 10 самолетов в знак мести. Стало известно, что его разозлило.

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Дата публикации
Просмотры
5663
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