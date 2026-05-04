Новые дорожные знаки сбивают с толку водителей: где их установили и какой эффект

Новые дорожные знаки

Реклама

В путешествиях нам могут встречаться неизвестные дорожные знаки. Некоторые из них бывают настолько странными, что вызывают сомнения в том, реальны ли они вообще. Какие странные дорожные знаки озадачивают водителей?

Об этом подробнее рассказали Carscoops.

Необычные дорожные знаки: какие бывают в мире

Во многих странах мира водителям больше не хватает стандартных правил дорожного движения, поэтому правительства ищут новые решения, чтобы водители соблюдали ПДД. Так появляются новые знаки и ограничения, которых нигде больше не увидишь.

Реклама

К примеру, в США появились новые дорожные знаки с ограничением скорости до десятичных дробей. Вместо стандартных круглых значений американцы теперь видят 90,3. Здесь работает психологический фактор: люди привыкают к ограничениям скорости и начинают постепенно их игнорировать.

В то же время необычное дробное число заставляет водителя выйти из состояния автоматизма и мгновенно сосредоточиться на дороге. В штате Висконсин возле объектов переработки отходов установили новые знаки — ограничение движения 17,3 мили/час (27,8 км/ч).

Чиновники стремятся, чтобы водители вышли из состояния привыкания к дорожным знакам, поэтому подбрасывают такие «сюрпризы».

Похожие знаки установили в зонах с интенсивным движением тяжеловесного транспорта, в крупных торговых зонах США и местах движения персонала.

Реклама

Фото: Reddit

Фото: Carscoops

Испания практикует другой опыт — специальную дорожную разметку, постепенно сужающуюся и имитирующую иллюзию скорости. Такие полосы нарисованы на самых опасных участках дорог. Они обманывают мозг и заставляют водителя замедлиться. Такое, например, можно увидеть на дорогах вблизи Валенсии.

Также в Испании создали 3D-пешеходные переходы — так водители сосредотачиваются на дороге, ведь хотят затормозить перед препятствием.

Что делать украинцу в случае аварии за границей

Путешествие на автомобиле за границу требует готовности к возможным ДТП, где незнание местных законов и языковой барьер могут стать проблемой. В случае аварии в первую очередь необходимо вызвать полицию, поскольку страховые компании в ЕС обычно нуждаются в официальном протоколе.

Пока ожидаете патруль, самостоятельно задокументируйте место происшествия на фото и видео, а также обменяйтесь контактами с участниками и свидетелями.

Реклама

Важно не подписывать документы, содержание которых вам неясно; в таком случае следует оставить примечание об этом на украинском языке.

Если вы виновник, сообщите данные «Зеленой карты», но не отдавайте копию полиса посторонним. После выполнения всех формальностей, обязательно свяжитесь со своей страховой компанией для получения дальнейших инструкций.

Новости партнеров