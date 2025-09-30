Новые кадры Лохнесского чудовища: существо длиной более 5 метров поразило охотника

Озеро Лох-Несс. Фото: RicciSpeziari\CC BY-SA 3.0

В озере Лох-Несс в Шотландии появились новые кадры, которые снова подпитали дискуссии о легендарном чудовище. Охотник за Несси Эойн О’Фаодагейн обнародовал видео, где видно загадочное существо, вынырнувшее из глубин и начавшее делать странные круговые движения.

Об этом сообщило издание Daily Mail.

По словам очевидца, длина создания превышала 5 метров, а ширина — около 1-1,5 метра. Мужчина признался, что был поражен неожиданным появлением объекта. На видео он имеет коричнево-черную окраску и на некоторое время поднимается над поверхностью озера.

Запись сделана 23 сентября с помощью вебкамеры отеля Clansman, которая работает в сотрудничестве с организацией Visit Inverness Loch Ness (VILN). Именно эта камера неоднократно фиксировала вероятные появления Несси.

О’Фаодагейн отметил, что кадры напомнили ему наблюдения 1992 года во время съемок документального фильма «Тайны Лох-Несс», когда также видели объект, двигавшийся по кругу. Тогда предполагали, что это мог быть эффект столкновения водных потоков.

Впрочем, на этот раз озеро оставалось спокойным: не было волн или лодок, которые могли бы создать завихрения. Именно эта деталь, по словам охотника, делает видео уникальным и сложным для объяснения.

Ученые отмечают, что в водах Лох-Несс не водятся существа таких размеров. Поэтому автор записи не исключает, что ему удалось зафиксировать именно легендарное чудовище, которое уже десятилетиями остается одной из самых больших загадок Шотландии.

Лохнесское чудовище. Фото: PEN NEWS

