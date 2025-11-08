Новые правила полетов: теперь еще одно популярное устройство запрещено класть в багаж

Женщина в аэропорту / © Credits

Реклама

После ограничений на перевозку портативных зарядных устройств авиакомпании вводят еще один запрет. Теперь под ограничения попали беспроводные Bluetooth-наушники — их запрещено сдавать в зарегистрированный багаж из-за риска возгорания литиевых батарей.

Об этом сообщило издание Daily Mail.

Тайваньские перевозчики EVA Air, UNI Air и Tigerair первыми объявили, что наушники, в частности AirPods, нельзя класть в чемодан, который сдается в багаж. Причина — наличие литиевых аккумуляторов, которые могут перегреваться или даже взорваться в случае короткого замыкания. Такие устройства теперь обязательно нужно перевозить в ручной клади.

Реклама

В заявлении Tigerair отметили: «Из соображений безопасности полетов портативные электронные устройства, такие как зарядные футляры для наушников и портативные электрические вентиляторы со встроенными литий-ионными аккумуляторами, можно перевозить на борту самолета только в ручной клади».

Авиакомпания UNI Air в свою очередь уточнила, что Bluetooth-наушники и их зарядные кейсы классифицируются как портативные электронные устройства (PED), поэтому они не могут находиться в зарегистрированном багаже.

Такие изменения произошли после нескольких инцидентов, связанных с возгоранием портативных зарядных устройств. Один из самых известных случаев произошел в январе, когда самолет компании Air Busan загорелся во время руления из-за неисправного аккумулятора. Хотя пассажиры не пострадали, воздушное судно получило значительные повреждения и было выведено из эксплуатации. После этого случая ряд авиакомпаний пересмотрели свои правила безопасности.

В частности, Emirates разрешила брать зарядные устройства в салон, но запретила их использование во время полета или хранения в верхних шкафчиках или карманах сиденья. Подобные ограничения действуют также в Cathay Pacific и Singapore Airlines.

Реклама

В то же время Управление гражданской авиации Новой Зеландии полностью запретило паковать беспроводные наушники в багаж, отметив, что зарядный футляр фактически является разновидностью портативного аккумулятора.

Британские авиакомпании пока не ввели строгих запретов, однако регулятор отрасли — Управление гражданской авиации (CAA) — отмечает, что любые устройства с литиевыми батареями лучше перевозить в ручной клади. Перед полетом пассажирам советуют проверять правила конкретной авиакомпании, ведь ограничения могут отличаться в зависимости от мощности батареи.

Также напоминают, что все электронные устройства — телефоны, ноутбуки или планшеты — должны быть заряжены во время прохождения контроля. Если гаджет не включается по требованию сотрудников безопасности, его могут конфисковать.

Напомним, недавно женщину не пустили на самолет из-за неожиданного правила о паспортах. Из-за этого муж и дети улетели на отдых на Крит, а жене пришлось остаться.