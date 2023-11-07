Новый алкогольный рекорд: туристы выпили 1254 бутылки пива за 2,5 часа (фото)

Группа из 55 немцев, отдыхавших на Майорке, Испания, недавно установила новый мировой рекорд по наибольшему количеству выпитого за три часа пива – 1254 бутылки.

Об этом сообщает Oddity Central.

Событие произошло в Плайя-де-Пальма, районе, известном своей активной ночной жизнью. Он часто критикуется как столица "пьяного туризма" страны.

Несколько немецких туристов, заранее не знавших друг друга, скоординировались через группы обмена сообщениями в WhatsApp и собрались в популярном заведении с конкретными целями, поставленными группой соотечественников за несколько месяцев до этого.

Еще в июле другая группа немецких туристов сумела выпить 1111 бутылок пива за три часа, и эти герои были уверены, что смогут добиться еще большего. Сообщается, что 55 человек заплатили счет в 2380 евро за гигантскую порцию пива, но успешно побили старый рекорд, выпив более чем на 100 порций пива больше.

Туристы выпили 1254 бутылки пива за 2,5 часа / Фото: odditycentral.com

Попытка установления мирового рекорда началась в 10:30 и закончилась около 13:00 дня. На самом деле это заняло на час больше, чем первоначально предполагала группа, поскольку они уверенно хвастались, что к полудню достигнут отметки 1200. Несмотря на это, все остались довольны результатом, поэтому провели оставшийся день в другом пляжном пабе, празднуя.

"Все было организовано, никто не потерял самообладания и не вышел из строя", — сказал Кай Кахманн, 62-летний немецкий бизнесмен и организатор попытки установления рекорда. "Это была действительно отличная группа и очень веселая".

Туристы выпили 1254 бутылки пива за 2,5 часа / Фото: odditycentral.com

Членам группы удавалось выпивать в среднем не менее 10 бутылок пива в час, при этом среднее потребление пива на человека в течение двух с половиной часов составляло 22 пива.

Кахманн сказал, что обычно он не пьет так много, и признался, что в тот день ему пришлось лечь спать в 19:00. Тем не менее, он утверждал, что на следующий день проснулся без похмелья.

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