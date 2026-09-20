Новый бьюти-тренд: какой маникюр стоит попробовать этой осенью

Маникюр / © pexels.com

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Помните маникюр с эффектом «глазированных пончиков», в свое время буквально заполонившего соцсети? Его популярности немало поспособствовала Хейли Бибер, а главной особенностью дизайна стал нежный блестящий блеск.

Об этом сообщает Myself.

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Теперь у этого тренда появился новый вариант — Vanilla Chrome Nails. Название уже подсказывает, чего ждать: вместо холодного сияния ногти получают тёплый кремовый оттенок, поверх которого появляется легкий перламутровый блеск.

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Как выглядит Vanilla Chrome Nails

Основа такого маникюра — кремовый или молочный лак. Он может иметь едва заметный желтоватый оттенок, благодаря чему покрытие выглядит более теплым и более мягким.

А дальше в работу вступает chrome-пудра. Ее втирают в поверхность ногтя, чтобы получить характерное жемчужное сияние. При этом маникюр не выглядит перегруженным блестками — напротив, эффект получается достаточно сдержанным.

Именно в этом и заключается особенность Vanilla Chrome Nails: маникюр броский, но не слишком яркий. Он хорошо сочетается с повседневной одеждой и может стать частью праздничного образа.

Причем форма и длина ногтей не имеют особого значения. Хромированный эффект хорошо смотрится и на длинных миндалевидных ногтях, и на короткой длине.

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Как повторить трендовый маникюр

Для начала ногтям нужно придать желаемую форму. Если речь идет о гелевом покрытии, поверхность ногтя слегка обрабатывают бафом — это помогает материалу лучше держаться.

После этого нужно убрать пыль, нанести праймер по необходимости и покрыть ногти базой.

Далее — кремовый лак. Лучше всего подойдет молочный, ванильный или бежево-кремовый оттенок с теплым подтоном. Его наносят в два слоя, каждый из которых просушивается под лампой.

После этого ногти покрывают топом и снова полимеризуют.

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И вот главный этап — chrome-пудра. Небольшое количество продукта втирают в поверхность ногтя с помощью специального аппликатора. Для гелевого маникюра важно наносить ее на только что просушенное покрытие.

Остатки пудры убирают кисточкой, после чего закрепляют маникюр финишным покрытием.

Если вы не пользуетесь гелевыми лаками, повторить тренд можно и дома с обычным лаком. Для этого достаточно нанести кремовый оттенок, а сверху — перламутровый топ с легким сиянием.

Почему вместо хрома получаются обычные блестки

С chrome-эффектом иногда возникает одна проблема: вместо гладкого зеркального или перламутрового сияния на ногтях остаются заметные блестящие частицы.

Одна из возможных причин — неправильно подобранный топ. Для втирания хромированной пудры необходимо покрытие без липкого слоя.

Если после просушки ноготь остается липким, значит, на поверхности образовалась так называемая дисперсионная или липкая пленка. В таком случае ее следует удалить клинером, если это предусмотрено инструкцией к конкретному топу.

А вот если после лампы поверхность остается гладкой, блестящей и сухой на ощупь, такой топ подходит для chrome-эффекта.

Есть еще одна маленькая уловка: не стоит набирать слишком много пудры. Для красивого ванильного сияния достаточно совсем небольшого количества продукта, равномерно втертого в покрытие.

В результате получается тот же эффект «ванильного хрома» — теплый, нежный и с легким перламутровым блеском.

Ранее Дуа Липа показала яркую версию французского маникюра, заменив традиционные белые кончики насыщенными цветами. Для певицы дизайн создала известная мастерица Мэй Кавадзири, использовав контрастные оттенки на ногтях миндалевидной формы. Новый маникюр Дуа Липы стал смелее и современнее интерпретацией классического «френча», который снова набирает популярность.

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