Новый фонтан стоимостью 1,8 млн евро назвали самым уродливым в Европе — фото

Новый фонтан в австрийском городе Вена был назван самым уродливым в Европе, а возможно и в мире, несмотря на то, что он стоит 1,8 миллиона евро.

Об этом пишет Oddity Central.

Созданный авангардной венской артгруппой Gelitin, новейший фонтан австрийской столицы был заказан местными властями в ознаменование 150-летия современной системы водоснабжения Вены, которая снабжала город пресной водой из ручьев в зеленых лесах Альп и помогала искоренить эпидемии.

Дизайн нового памятника, видимо, символизирует "общественную ответственность за воду", и, хотя он и завоевал доверие жюри, фонтан не понравился широкой публике, особенно учитывая его астрономическую цену.

Новый фонтан в Вене / Фото: Wiener Wasser/Zinner

Открытый 24 октября в присутствии президента Австрии Александра Ван дер Беллена новейший венский фонтан "WirWasser" быстро вызвал массовую критику в социальных сетях, таких как X (ранее Twitter), причем многие назвали его самым уродливым фонтаном, который они когда-либо видели, а другие зашли так далеко, что заявили, что он наносит ущерб имиджу Вены.

Несмотря на критику, местное правительство во главе с мэром-социалистом Михаэлем Людвигом настаивает на том, что "необычный, вдохновленный реальностью" дизайн художественного фонтана передает ключевое "чувство единения". И хотя их обвиняют в слишком больших затратах на его строительство, чиновники утверждают, что на самом деле они снизили цену с 2,1 миллиона евро.

Новый фонтан в Вене / Фото: Wiener Wasser/Zinner

"Этот новый фонтан выглядит так, будто его создал пятилетний ребенок", — написал один из пользователей X. "Какой печальный день для Вены. Многие настоящие художники могли бы достичь гораздо большего и за гораздо меньшие деньги. Где романтика, наследие, дух, история? Они отдали должное дизайну первого класса рисования?" — в шутку спросил кто-то другой.

Напомним, курица озадачила фермера яйцом невероятно странной формы. Также в нем не было желтка.

Читайте также: