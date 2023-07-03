Новый круизный лайнер впервые отправится в трехлетнее путешествие по 148 странам - фото

Компания Life at Sea Cruises в ноябре в этом году запускает большой трехлетний круиз.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

Посетив 148 стран на семи континентах, организаторы утверждают, что это первый круиз такого рода.

Путешествие оказалось настолько популярным, что компания ищет новый, больший корабль, чтобы разместить всех, кто уже записался. Поездка по системе "все включено", именуемая "кругосветным круизом", стоит от 87 720 долларов на человека.

Круизный лайнер / Фото: lifeatseacruises.com

Гости смогут воспользоваться каютами, бизнес-центром, офисами, сигарным и винным баром и дополнительными удобствами. На корабле будет круглосуточный госпиталь с бесплатными медицинскими визитами.

Здесь также есть тренажерный зал, бар и площадка у бассейна, а также театр. Каждый ресторан включен в общую стоимость и имеет несколько вариантов изысканного шведского стола.

Кроме того, чтобы не заскучать, резиденты могут участвовать в учебных и обогатительных лекциях. Также они могут участвовать в волонтерских инициативах.

Круизный лайнер / Фото: lifeatseacruises.com

Также есть спа-центр, салон для ухода за лицом, телом, волосами и ногтями. Кроме того, занятия фитнесом, такие как йога, аэробика и медитация.

В течение трехлетнего путешествия судно валовой емкостью 42 000 тонн преодолеет более 200 тысяч км, охватив 382 порта, 7 континентов и 148 стран. Остановки будут включать 13 чудес света и всемирного наследия ЮНЕСКО. Среди них Христос Спаситель в Рио, Великая Китайская стена, пирамиды Гизы и Петра в Иордании. Путешественники увидят Колизей в Риме, статую Зевса в Олимпии, Колосса Родосского и Чичен-Ицу в Мексике.

Круизный лайнер / Фото: lifeatseacruises.com

Путешественники смогут провести несколько дней в каждом порту, чтобы спокойно исследовать их и не торопиться.

Туристы увидят, в частности, Пуэрто-Рико, Гайану, Суринам, Перу, Антарктику, Чили, Эквадор, Барбадос, Гаити, Ямайку, Гондурас, США, Канаду, Японию, Южную Корею, Тайвань, Китай, Филиппины, Фиджи, Австралию, Самоа, Новую Зеландиюя, Индонезию, Таиланд, Сингапур и другие страны.

Они также остановятся на Мальдивах, Шри-Ланке, в Индии, Южной Африке, Мадагаскаре, Тенерифе, Португалии и Гибралтаре. Плюс Франция, Бельгия, Шотландия, Исландия, Норвегия, Ирландия, Англия, Мальта, Италия, Испания, Египет, Греция, Нидерланды, Латвия, Польша и многие другие.

Напомним, мужчина с "золотым билетом" пролетел 32 миллиона км. Он рассказал, что это за пожизненный проездной.

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