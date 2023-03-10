Новый метод лечения бесплодия: ученые создали яйцеклетку из клеток мышей-самцов

Эту технологию в будущем можно использовать для помощи бесплодным парам, в которых женщины не могут производить собственные яйцеклетки.

Японский исследователь из университета Осаки Кацухико Хаяши создал яйцеклетки из клеток мышей-самцов. В частности, исследование, которое он проводит предполагает превращение мужских половых хромосом XY в женские XX.

Об этом пишет BCC News Украина.

Отмечается, что профессор Хаяши работает над разработкой методов лечения бесплодия. Он опубликовал свою разработку в научном журнале Nature, которая дает надежду однополым парам в будущем иметь своих детей.

Впрочем, по его словам, исследование находится только на начальном этапе.

Детали исследования были представлены на саммите по редактированию генов человека в Институте Крика в Лондоне.

Профессор Хаяши сказал BBC News, что эти проблемы вполне можно преодолеть через десять лет, и он хотел бы, чтобы эту технологию применяли для лечения бесплодия как для мужчин, так и для женщин и однополых пар — если докажут, что это безопасно.

"Если люди этого хотят и если общество воспримет такую технологию, то я за нее", – сказал он.

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В рамках этой технологии берут клетку кожи самца мыши и превращают ее в стволовую клетку – клетку, которую впоследствии можно превратить в другие типы клеток.

Начальные клетки мужские и поэтому имеют XY-хромосомы. Команда профессора Кацухико удаляет Y-хромосому, дублирует X-хромосому, а затем "склеивает" два X вместе. Это позволяет "запрограммировать" стволовую клетку на превращение в яйцеклетку.

Эту технологию в будущем можно использовать для помощи бесплодным парам, в которых женщины не могут производить собственные яйцеклетки. Однако исследователь подчеркнул, что она еще очень далека от реального лечения бесплодия.

"Даже у мышей есть много проблем с качеством яйцеклетки. Поэтому прежде чем мы сможем рассматривать ее как лечение фертильности, мы должны преодолеть эти проблемы, которые могут занять много времени", — сказал он.

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Также он считает, что эту технологию смогут использовать мужчины для создания ребенка с помощью собственной спермы и искусственно созданных яйцеклеток.

"Технически это возможно. Однако я не очень уверен, на данный момент это безопасно или приемлемо для общества", — отметил он.

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