Новый прогноз относительно “ледника Судного дня” в Антарктиде: когда ждать большой потоп

Обрушение гигантского ледника Туэйтса в Антарктиде, который называют "ледником Судного дня" из-за его потенциала повысить уровень мирового океана более чем на два фута (0,6 м), вряд ли произойдет еще в этом столетии.

Об этом говорится в новом исследовании ученых, сообщает Sci Tech Daily.

Как утверждает Матье Морлигем, профессор наук о Земле из Дартмута, результаты моделирования скорости таяния этого ледяного щита шириной 75 миль (120 км) указывают на неточность выводов Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) ООН.

Также читайте Впервые за миллионы лет: в Антарктиде зафиксировали небывалое и угрожающее явление

Доклад МГЭИК представил возможный сценарий, в котором обрушение ледяного покрова южного континента приведет к тому, что вклад Антарктиды в средний уровень мирового океана к 2100 году увеличится вдвое.

Однако авторы исследования обнаружили, что даже обрушение наиболее опасного ледника не произойдет так быстро.

"Все соглашаются с тем, что обрушение реально. Вопрос в том, как быстро это произойдет. Мы выяснили, что скорость отступления льда не так высока, как предполагалось в прогнозных моделях", — сказал Морлигем.

При этом ученый подчеркнул, что таяние льда в Антарктиде, безусловно, приведет к повышению уровня моря и это остается большой угрозой.

“Но высокоуровневые проекции важны для прибрежной планировки, и мы хотим, чтобы они были точными с точки зрения физики. В этом случае мы знаем, что эта экстремальная проекция маловероятна в течение 21 века", — отметил он.

Исследователи сосредоточились на леднике Туэйтса, поскольку он был определен как особенно уязвимый к обрушению. При этом они обнаружили, что ледяные утесы Туэйтса никогда не отступали вглубь суши со скоростью, которую прогнозировали в МГЭИК.

Напомним, ранее гигантский айсберг площадью 380 квадратных километров, то есть размером как самый большой английский остров Уайт, откололся в районе Антарктики, где расположена британская антарктическая станция Галлей.

Огромный айсберг откололся в Антарктиде: Специалисты не могут оценить последствия

Читайте также: