Новый самый старый человек в мире поделился секретом своего долголетия – фото

116-летняя Томико Итоока, которая сейчас является самой старой женщиной и старейшим человеком в мире, поделилась секретом своего долголетия.

Об этом сообщает GWR.

Ее возраст подтвержден Геронтологической исследовательской группой, а 21 августа представитель Книги рекордов Гиннеса подтвердил, что она жива.

Томико живет в доме престарелых в городе Ашия, Япония. Она живет там с 2019 года, а до этого до 110 лет жила дома с двумя дочерьми.

23 мая Томико отпраздновала свой 116-й день рождения, получив цветы и торт, который, как она призналась, не любит, а также открытку от мэра города.

Томико Итоока / Фото: Gerontology Research Group

Ее опекуны говорят, что, несмотря на плохой слух, она четко общается и регулярно выражает им благодарность. Ее любимая еда – бананы, а каждое утро она пьет кальпис – молочный кислый напиток.

Томико родилась и выросла в Осаке. После начальной школы она посещала среднюю школу для девочек, где увлекалась волейболом. Она вышла замуж в возрасте 20 лет и родила четырех детей, а сейчас имеет немало внуков и правнуков.

Томико в 94 года / Фото: Gerontology Research Group

Во время Второй мировой войны Томико руководила офисом текстильной фабрики мужа. После смерти мужа в 1979 году она продолжала жить сама в префектуре Нара, где ей нравилось часто подниматься на гору Нидзе. Она также смогла дважды покорить 3000-метровую гору Онтаке.

В свои восемьдесят лет Томико дважды совершила паломничество Сайгоку Каннон (путешествие в 33 буддийских храма в регионе Кансай), а также в возрасте 100 лет смогла подняться по каменной лестнице храма Асия без палочки.

Томико в 100 лет / Фото: Gerontology Research Group

Эти длинные пешие прогулки и являются секретом ее долголетия.

Напомним, Итоока стала рекордсменкой после смерти 117-летней Марии Браньяс Мореры. Сейчас Томико является 24-м самым старым человеком в истории человечества. Она является старейшим человеком в Японии (и в Азии в целом) с декабря 2023 года, после смерти 116-летнего Фусы Тацуми. Самым старым человеком, возраст которого был подтвержден, была Жанна Кальман (Франция), дожившая до 122 лет и 164 дней.

Напомним, какими были последние слова Марии Браньяс Мореры. Незадолго до смерти женщина написала щемящее сообщение.

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