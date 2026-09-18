Новый сериал о Лиззи Борден «взорвал» Сеть: что не так с историей Netflix и как было на самом деле

Лиззи Борден. Фото: Wikipedia

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Новый сезон антологии «Монстр» Райана Мерфи о Лиззи Борден вызвал активные споры в Threads. Зрители спорят из-за количества художественных выдумок в сериале и о том, насколько образ главной героини соответствует реальной истории одного из самых известных нераскрытых дел США.

ТСН.ua собрал реакции зрителей на новый сезон «Монстра» и рассказывает, что известно о реальной истории Лиззи Борден.

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Часть пользователей пишет, что создатели сериала существенно дополнили историю Бордена вымышленными сюжетными линиями и связали ее с другими известными фигурами, хотя в реальной жизни такой связи не было. Другие зрители относятся к этому более спокойно, отмечая, что «Монстр» — художественный, а не документальный проект.

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Пост в Threads

Пост в Threads

В то же время реакции на сам сериал разделились. Одни пользователи хвалят картинку и атмосферу эпохи, другие называют ее отталкивающей и неприятной. Отдельную дискуссию вызвало то, что сериал заставляет часть аудитории сочувствовать Лиззи.

Пост в Threads

Пост в Threads

Пост в Threads

Романтизировали ли Лиззи Борден

Само изображение Бордена стало одной из главных причин споров в Threads. Пользователи обращают внимание, что экранный образ героини отличается от известных фотографий реальной Лиззи, а ее история была дополнена драматическими и романтическими элементами.

«Если бы мы увидели РЕАЛЬНУЮ историю Лиззи: без этого ужасного издевательства, без романтической линии со служанкой, без танцев под крутой саунд, с реальным, примитивным финансовым мотивом, реально приближенную к ней актрису по внешности — все бы продолжали говорить, что это фантастика?» — говорится в одном из постов.

Сообщение в Threads

Что на самом деле произошло в доме Борденов

Реальная история, легшая в основу нового сезона «Монстра», началась 4 августа 1892 года в Фолл-Ривере, штат Массачусетс. Как пишет UNILAD , в то утро в доме семьи Борденов убили состоятельного владельца недвижимости Эндрю Бордена и его вторую жену Эбби. Жертвам нанесли многочисленные удары тяжелым острым предметом, а главной подозреваемой стала 32-летняя дочь Эндрю Лиззи Борден.

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Во время обыска дома полиция обнаружила в подвале четыре топора и топоры. Больше всего следователей заинтересовал небольшой топорик с отломанной у металлической части ручкой. Ее головка была покрыта пылью и пеплом. Обвинение предполагало, что убийца мог сжечь окровавленную деревянную ручку, а металлическую часть укрыть пеплом, чтобы скрыть следы. В то же время эксперт по Гарвардской медицинской школе Эдвард Вуд крови на ней не обнаружил.

Внимание следствия привлекло и платье Лиззи. Через несколько дней после убийств подруга семьи Элис Рассел увидела, как Борден разрывала синее платье и бросала его в кухонную печь. Лиззи объясняла, что избавлялась от старой одежды, испорченной краской. Обвинение выдвинуло другую версию: женщина могла сжечь платье, которое носила во время убийств, чтобы уничтожить возможные следы крови. Доказать это не удалось.

Следствие было значительно ограничено возможностями криминалистики конца XIX века. Снятие отпечатков пальцев тогда еще не являлось стандартной практикой, а определение группы крови появилось позже. Поэтому следователи не смогли окончательно связать ни найденный топор, ни уничтоженное платье с убийствами.

Одними из самых жутких вещественных доказательств стали черепа Эндрю и Эбби. После погребения тела эксгумировали, а судебно-медицинские эксперты исследовали повреждения. Впоследствии черепа продемонстрировали присяжным, чтобы сопоставить следы от ударов с возможным орудием убийства. По сообщениям того времени, увидев их в зале суда, Лиззи потеряла сознание.

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Эксперты также исследовали содержимое желудков погибших, пытаясь установить время и последовательность убийств. Результаты указывали, что Эбби погибла раньше мужчины. Следователи изъяли окровавленные фрагменты обивки дивана, на котором нашли Эндрю, а также пряди волос Эбби, отрубленные во время нападения.

В то же время, как напоминает LADbible, несмотря на громкий судебный процесс, Лиззи Борден был оправдан. Поэтому популярное в массовой культуре утверждение, что именно она зарубила отца и мачеху топором, не является фактом. Кто на самом деле убил Эндрю и Эбби Борден, доподлинно неизвестно до сих пор.

Впоследствии вокруг дела возникло множество легенд. Одна из самых известных — американская счетка, в которой Лизге приписывали 40 ударов по мачехе. На самом деле количество зафиксированных ранений было другим, а сама Борден юридически осталась невиновной в двойном убийстве.

За более чем 130 лет это нераскрытое дело стало частью американской массовой культуры. Дом Борденов в Фолл-Ривере превратился в туристический объект, а история Лиззи послужила основой для книг, документальных и художественных проектов. Теперь собственную версию событий предложил Райан Мерфи в «Монстри» — и именно граница между историческими фактами и сценарной выдумкой повлекла за собой новую волну дискуссий.

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