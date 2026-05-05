Новый тренд в TikTok массово доводит детей до реанимации: что следует знать

Специалисты по безопасности и врачи выпустили срочное предупреждение родителям в связи с пугающим трендом в социальной сети TikTok. Подростки массово публикуют видео, в которых советуют помещать популярные мягкие игрушки в микроволновку, чтобы якобы сделать их «более податливыми и мягкими».

Об этом пишет Daily Mail.

Чаще всего речь идет об игрушке-антистрессе — кубике, изготовленном из эластичной резины и наполненном гелеобразным веществом. Однако попытки разогреть такой предмет заканчиваются трагедией: игрушки просто взрываются, разбрызгивая вокруг раскаленную липкую массу.

Последствия нового челленджа ужасают. В Сети уже появились фотографии девятилетнего мальчика по имени Калеб, получившего сильные ожоги лица. Еще более страшная ситуация произошла с семилетней Скарлетт Селби из штата Миссури (США). Девочка упала в искусственную ком после того, как разогретая в микроволновке игрушка взорвалась прямо ей в лицо и грудь.

«Мы услышали истошный крик дочери. Я отчаянно пытался содрать раскаленное липкое вещество с ее кожи и одежды», — рассказывает отец девочки Джош Селби.

Врачи были вынуждены ввести ребенка в искусственную ком из-за опасений, что тяжелые ожоги губ вызовут отек и перекроют дыхательные пути. Сейчас Скарлетт ожидает обследования, чтобы узнать, понадобится ли ей пересадка кожи из-за ожогов второй и третьей степени.

В Великобритании также фиксируют подобные случаи. Мать 10-летней девочки из Бристоля рассказала, что ее дочь получила ужасные ожоги, когда повторяла тренд в гостях.

«Мягкую игрушку поместили в микроволновку всего на 30 секунд. Силиконовый наружный слой скрывал, насколько горячей была жидкость внутри. Теперь дочери нельзя будет находиться на солнце не менее двух лет подряд, и врачи не уверены, исчезнет ли шрам», — написала женщина.

Эксперты призывают родителей поговорить со своими детьми. Риен Рейнольдс из Королевского общества по предотвращению несчастных случаев подчеркнула, что «микроволновые печи — это не игрушки, а неправильное использование бытовой техники может иметь разрушительные последствия».

Врач Уильям Шаффнер из Медицинского центра Университета Вандербильта подчеркнул, что игрушки не предназначены для нагревания, а их взрыв может нанести роковые травмы. Его коллега, доктор Мэтью Гаррис из отделения неотложной педиатрической помощи в Нью-Йорке, добавил, что нагрев пластика или металла в игрушках часто приводит к возгоранию самой микроволновки.

Компания Schylling Toys, производящая эти игрушки, уже разместила на своем сайте официальное предупреждение с призывом не нагревать и не замораживать их продукцию. Тем временем представители Tik-Tok пообещали удалять все видеоролики, пропагандирующие опасное поведение, угрожающее жизни и здоровью пользователей.

Напомним, в Интернете все больше пользователей поддерживают «хромирование» — новый опасный тренд, набирающий популярность среди подростков. Он предполагает вдыхание паров бытовых средств: лак для ногтей, маркеры или аэрозоли. Тренд распространяется среди молодых людей, которые ищут доступные альтернативы запрещенным наркотикам.

