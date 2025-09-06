Новый тренд: женщины укорачивают ноги, чтобы найти любовь — фото до и после

Женщина до и после операции

В то время, когда операции по удлинению ног становятся все более популярными среди мужчин, имеющих проблемы с ростом, женщины, очевидно, делают наоборот — ложатся под нож, чтобы укоротить себе рост, чтобы увеличить свои шансы найти партнера.

Об этом пишет Oddity Central.

Все больше клиник в Стамбуле, Турция, предлагают эту спорную процедуру как часть привлекательных пакетов, содержащих госпитализацию, а также бесплатные экскурсии по городу, обеды в ресторанах и даже морские прогулки. Первоначально разработанная с медицинской целью, чтобы исправить дисбаланс длины конечностей, операция по укорочению конечностей, как утверждается, стала популярной среди женщин, считающих, что миниатюрный рост более предпочтителен.

Операция по остеоукорочению предполагает разрезание кости ноги пациента, удаление части бедренной кости, а затем фиксацию костей вместе металлическими стержнями. Турецкие врачи утверждают, что могут укоротить бедро до 5,5 см, и икру — до 3 см, но эксперты говорят, что заинтересованным в процедуре следует ожидать нестерпимой боли, длительного периода восстановления и потенциально необратимого повреждения нервов, что может привести к мышечной слабости и потере функций. Также возможно инфицирование, замедление заживления костей и даже несращивание костей (перерастающийся перелом). Поскольку вводимые в кости пациентов металлические стержни имеют ограничения по весу, пациенты, проходящие процедуру остеоукорочения, должны весить от 70 до 75 кг.

Несмотря на серьезные риски, связанные с операцией по укорочению конечностей, данные показывают, что все больше женщин проходят эту процедуру с косметическими целями и для того, чтобы увеличить свои шансы найти романтического партнера. Некоторые из них убеждены, что высокий рост снижает их шансы обрести любовь, поскольку мужчины чувствуют себя неудобно с выше их. Лишь одна больница в Стамбуле с 2023 года провела 10 операций по укорочению ног.

